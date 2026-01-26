Presentan guía para aumentar la reciclabilidad de los plásticos flexibles

“Una de nuestras metas, como Pacto Chileno de los Plásticos, es que el 90% de los envases, embalajes y productos plásticos sean diseñados para ser reutilizables, reciclables o compostables", indica Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) de Fundación Chile.

Con el objetivo de ser una herramienta de apoyo para las empresas en América Latina que buscan un diseño de sus envases y embalajes con mayor potencial de reciclabilidad, los Pactos de los Plásticos de México, Colombia y Chile se unieron para adaptar al contexto regional el documento “Pathways to Mono-Material Flexible Plastic Packaging”, elaborado por el Pacto de los Plásticos de Canadá.

Después de realizar talleres técnicos con los socios y colaboradores de los tres Pactos, junto al análisis de la realidad de la gestión de residuos en Latinoamérica, se llegó a la elaboración de la Guía “Trayectorias hacia los envases monomaterial de plásticos flexibles”, contando además con los insumos de The Waste & Resources Action Programme, WRAP, y el Consumers Goods Forum, CGF.

“Una de nuestras metas, como Pacto Chileno de los Plásticos, es que el 90% de los envases, embalajes y productos plásticos sean diseñados para ser reutilizables, reciclables o compostables, un foco que nos mueve a desarrollar iniciativas como esta, que entregan información práctica y orientación para aumentar el potencial de reciclabilidad de los envases flexibles”, señala Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) de Fundación Chile.

Kopaitic explica que “el uso de plásticos flexibles para envases y embalajes ha ido en aumento en las últimas dos décadas, dados sus beneficios de menor peso, durabilidad, versatilidad, bajo costo, funcionalidad, prolongación de la vida útil de los alimentos, eficiencia en el uso de los recursos, que se traducen también en una menor huella de carbono, según los análisis de ciclo de vida. Sin embargo, muchos tienen una estructura multimaterial, lo que dificulta el proceso de reciclaje, por lo que pasan a ser plásticos de un solo uso”.

De acuerdo con la guía presentada, “el paso a envases flexibles monomaterial permite aumentar la probabilidad de recolección, clasificación y reciclado mecánico eficaz de envases de plástico flexible a gran escala. Esto permite tener flujos de materiales menos contaminados (o mezclados), al tiempo que se evitan los residuos de productos”.

Transición hacia un solo tipo de plástico

A través de un webinar, se expusieron los principales puntos del documento, así como la visión de destacados speakers: Arturo Rojas, especialista senior en plásticos de WRAP, quien dio las palabras de bienvenida; Juanita Mesa, de Consumer Goods Forum, quien presentó las “Reglas de Oro del Diseño: actualizaciones y cursos”, y Martín García, líder de Operaciones y Sostenibilidad de AMCOR (socio líder de PCP), con la charla “Experiencia de AMCOR en la transición hacia flexibles monomaterial”.

La presentación de la guía estuvo a cargo de Aline Nolasco (Pacto de los Plásticos de México), Edgar Fonseca (Pacto de los Plásticos Colombia) y Maximiliano Frey (Pacto Chileno de los Plásticos).

Aline Nolasco resaltó los beneficios de la guía, cuyos contenidos orientan sobre qué aspectos o criterios considerar al momento de trasformar envases y empaques de plásticos flexibles multimaterial a monomaterial; explican trayectorias para transitar hacia la monomaterialidad, con consideraciones clave y desafíos potenciales; permiten la identificación de polímeros y sus propiedades, diferenciando los más compatibles con el reciclaje mecánico; entregan ejemplos de estructuras monomaterial diseñadas para la reciclabilidad, junto con dar acceso a recursos adicionales e información de soporte.

Asimismo, se destacó el rol de la ciudadanía en este proceso, donde es imprescindible la educación ambiental para “impulsar la correcta identificación, separación, acopio y disposición de los plásticos flexibles”, mencionando las campañas realizadas por cada uno de los Pactos: “Flextival” (en México), “Guía para la identificación de resinas plásticas” (Colombia) y “Duro con los flexibles” (Chile).

Edgar Fonseca detalló los aspectos clave para la transición hacia estructuras de envases flexible monomaterial, tales como cumplir con los requisitos de desempeño del empaque, atender los aspectos ambientales, ser compatible con la maquinaria de envasado existente, responder a criterios de eficacia del empaque, así como contar con un suministro estable de polímeros y precios competitivos.

En tanto, Maximiliano Frey, jefe de proyectos del Pacto Chileno de los Plásticos de FCh, presentó el potencial de transición hacia la monomaterialidad, una nueva herramienta para evaluar la conveniencia para una empresa de transitar de un envase multimaterial a uno monomaterial. Este integra tres criterios que implica tener en cuenta que exista una solución de un solo material que cumpla con los requisitos técnicos necesarios para resguardar la calidad e inocuidad del producto; que la alternativa monomaterial sea económicamente competitiva y que la transición hacia un envase monomaterial efectivamente facilite su reciclabilidad, mejorando su integración en los sistemas actuales de recolección y valorización.

Por su parte, Juanita Mesa, expuso las “reglas de oro del diseño”, desarrolladas por Consumer Goods Forum, con el propósito de llegar a “menos y mejores plásticos”. Se trata de “reglas voluntarias desarrolladas por los miembros del CGF para alinear cambios en el diseño de empaques y envases, con el objetivo de reducir los residuos plásticos e incrementar las tasas de reciclaje”.

Sostuvo que “el uso de un solo tipo de plástico (polietileno o polipropileno) en los empaques flexibles es fundamental para que el material pueda ser reciclado. Al mezclar diferentes polímeros, se contamina el flujo del reciclaje, lo que impide que el material se procese correctamente y reduce el valor del plástico reciclado”.

Finalmente, se presentó un caso de éxito de ese tránsito a monomateriales en América Latina: el de la empresa AMCOR, que ha logrado que el 96% de su portafolio cuente con una solución diseñada para ser reciclable y cuya visión de futuro es que el envase sea reciclable como norma y con una menor huella de carbono, según señaló Martín García. El ejecutivo destacó el producto AmPrima Plus, que posee una estructura monomaterial a base de PE y diseñada para ser reciclable en esa cadena, con variedad de aplicaciones en segmentos de mercado como cuidado personal, alimentos, repostería, etc.