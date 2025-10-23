SUSCRÍBETE
Presentan piloto del primer Pasaporte Digital de Producto para textiles en Chile

Con el Pasaporte Digital de Producto para textiles, la empresa Cadenas de Valor Sustentables (CAV+S) tendrá los datos de cada prenda en Chile, pudiendo conocer toda su historia de principio a fin.

Por 
Hub Sustentabilidad
Durante el lanzamiento de la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040 por el Ministerio de Medio Ambiente, la empresa chilena Cadenas de Valor más Sustentables junto a la marca Naturaliza, presentaron el piloto del Pasaporte Digital de Producto (PDP) en Chile, que quiere convertirse en la principal tecnología para llevar un registro digital del ciclo de vida de los productos con información sobre la composición, trazabilidad, uso, reparación, intercambio, donación o valorización de un producto o prenda textil en Chile.

Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y CEO- fundadora de Cadenas de Valor Sustentables, explicó el propósito de este pasaporte para la industria textil en el país: “Su propósito es crucial, este ayudará a verificar cómo, dónde y bajo qué condiciones se han elaborado los productos textiles. Aumentar la transparencia para los consumidores y servir como un mecanismo facilitador para la valorización de los textiles en coherencia con la Ley REP”. Gracias a CAV+S y su herramienta digital Circulametrics que hace posible el pasaporte, se podrá tener los datos de cada prenda en Chile, pudiendo conocer su historia y destino final.

El concepto del PDP ha sido impulsado principalmente por la Comunidad Europea, donde será legalmente exigible para los textiles a partir de 2027. Esta condición proviene de la ruta regulatoria que han desarrollado para conseguir la estandarización del PDP a través de varias iniciativas a lo largo de los años.

Dentro de sus atributos, Catalina Giraldo argumentó que hay ventajas competitivas para quienes lo adopten tempranamente, “facilita la economía circular, mejora la transparencia y la gestión de recursos. Puntualmente, para la industria textil en América Latina, el PDP representa una oportunidad comparativa y competitiva, dada la concentración regional en la producción de materia prima, el diseño y la elaboración de prendas de vestir; y considera un fin de ciclo de vida responsable”.

Por otro lado, Giraldo explicó que “la información que se considera importante para un PDP en la región va más allá, pues reconoce la identidad local y entrega valor a los oficios locales tradicionales; y por tanto incentiva la economía local. Si bien es una normativa europea, nuestra mirada es que sea la construcción LATAM para el mundo”.

Responsabilidad extendida del productor (REP) como mecanismo de financiamiento

El PDP no funciona de forma aislada. En el caso chileno, esta herramienta es un complemento a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la cual establece que los productores (definidos como aque las empresas, marcas o importadores que ponen por primera vez un producto textil en el mercado o lo importan para uso laboral) deben financiar los sistemas de gestión.

La fundadora de CAVS, finalizó diciendo que este esquema de financiamiento es clave para la circularidad: el 99% del recurso textil tiene el potencial de ser aprovechado para convertirse en nuevos productos, incluida nuevas prendas. La Ley REP chilena busca incentivar la creación y operación de gestores textiles y roles de valorización (como quienes reparan, transforman o hacen upcycling), creando un modelo virtuoso económica, social y ambientalmente. Así, las marcas, al financiar estos sistemas, pueden invertir en emprendimientos emergentes a pequeña escala para dinamizar la economía local en torno al aprovechamiento textil.

Más de 2.500 personas aportaron en la elaboración de la estrategia a través de talleres macrozonales y sectoriales, una encuesta ciudadana, una consulta pública y el trabajo de un Comité Estratégico de más de 30 organizaciones del sector público, privado, académico, financiero y de la sociedad civil.

