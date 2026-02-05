SUSCRÍBETE POR $1100
    Programas de Corfo impulsan ventas por más de $22.500 millones en emprendimientos sostenibles

    Aceleradoras apoyan startups enfocadas en descarbonización y eficiencia productiva.

     
    Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento de Corfo

    Corfo informó los resultados de sus programas de aceleración y escalamiento de emprendimientos con foco sostenible, ejecutados entre 2023 y 2025 a través de convocatorias especiales de los instrumentos Potencia y Escalamiento Intermediario. En total, 17 iniciativas lideradas por aceleradoras especializadas han impulsado el desarrollo de emprendimientos orientados a un crecimiento productivo más sostenible en distintas regiones del país. Parte de estos proyectos cuenta con financiamiento del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), liderado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo junto a Corfo.

    Solo en el caso de los emprendimientos apoyados por el programa Potencia, el portafolio registró ventas por más de $13.000 millones y un levantamiento de capital superior a $4.300 millones durante 2024.

    “Desde Corfo hemos impulsado una estrategia que combina la entrega de financiamiento a cada emprendedor y emprendedora con procesos de aceleración y acompañamiento especializado, para que puedan crecer con soluciones que aporten al desarrollo productivo sostenible del país. Los resultados demuestran que es posible articular instrumentos y actores del ecosistema para enfrentar, desde el emprendimiento, desafíos como la descarbonización y la adaptación al cambio climático”, señaló la gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo, Maricho Gálvez.

    De las convocatorias con foco sostenible del programa Potencia, actualmente seis entidades ejecutan servicios de aceleración: Quintil Valley, SociaLab, Mujeres Empresarias, Fundación Chile, Bluebox y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las cuatro primeras cuentan con apoyo del Programa DPS.

    Para la jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, Aintzane Lorca, el emprendimiento cumple un rol estratégico en la transformación productiva. “Apoyar el escalamiento de iniciativas con foco sostenible permite que estas soluciones pasen de la idea a generar impacto real. Cuando el emprendimiento se consolida, la sostenibilidad deja de ser un atributo marginal y se convierte en un motor de competitividad y desarrollo productivo”, afirmó.

    Durante 2024 y 2025, estas seis aceleradoras han apoyado a 136 emprendimientos cuyas soluciones apuntan a la descarbonización y a la resiliencia y adaptación al cambio climático. Como resultado, este portafolio registró ventas por más de $13.000 millones y un levantamiento de capital de $4.300 millones en 2024.

    Proyectos en etapa de escalamiento

    A través del instrumento Escalamiento Intermediario, Corfo ha respaldado 49 emprendimientos mediante la ejecución de 11 proyectos con enfoque sostenible, liderados por siete aceleradoras: Fundación Chile, Quintil Valley, Mujeres Empresarias, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Consultora Vega & Vega y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las dos primeras iniciativas también cuentan con apoyo del Programa DPS.

    En conjunto, este portafolio registró ventas por más de $9.584 millones en 2025, lo que refleja avances en la consolidación comercial de los proyectos en fase de escalamiento.

    “Estos instrumentos permiten que la sostenibilidad se integre como un componente central del crecimiento del negocio y proyectan a los emprendimientos hacia mercados más ambiciosos. Además de abordar desafíos como la descarbonización, la eficiencia en el uso de recursos y la economía circular, las startups están fortaleciendo sus modelos de negocio”, agregó Gálvez.

    Innovación en desafíos productivos

    Los emprendimientos apoyados abordan áreas estratégicas para el desarrollo productivo, entre ellas la gestión hídrica y energética, la reducción de emisiones, la economía circular, la eficiencia en procesos industriales y el desarrollo de materiales de menor impacto ambiental. Estas soluciones combinan innovación tecnológica, modelos de negocio escalables y proyección hacia mercados nacionales e internacionales.

    Un elemento relevante es la vinculación de los proyectos con grandes empresas, principalmente de los sectores agroindustrial, alimentario y minero. Esta articulación ha permitido a varios emprendimientos desarrollar pilotos comerciales y validar sus soluciones en contextos reales.

    Un ejemplo es Kran Nanobubble, de la Región de Los Lagos, que desarrolla un piloto con Carozzi. Su tecnología de nanoburbujas optimiza procesos con líquidos, reduciendo el consumo de agua, energía y químicos.

    Entre otros casos destacados figura EkO3, de la Región Metropolitana, que transforma agua potable en un desinfectante libre de químicos; Humos de la Patagonia, en Magallanes, que convierte madera muerta —incluida la afectada por castores— en biomasa limpia de alta eficiencia energética; y Hera Materials, también de la Región Metropolitana, que desarrolla biomateriales compostables y reciclables como alternativa al plástico convencional mediante una plataforma propia de inteligencia artificial.

