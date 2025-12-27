Sebastián Salinas: “No podemos seguir apostando por un crecimiento infinito con recursos finitos”

Mientras Chile se prepara para una nueva administración política y una agenda marcada por desafíos en migración, seguridad y crecimiento económico, el Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS) se perfila como una instancia clave para poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿Qué entendemos por desarrollo?. El evento, organizado por Balloon Latam junto a la corporación 3xi, se realizará entre el 9 y el 11 de enero en Antofagasta, y reunirá a más de 1.800 personas de todo el país.

En conversación con Pulso La Tercera, Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, explica cómo ENVIS busca dejar atrás la lógica de las cumbres declarativas para convertirse en una plataforma con efectos reales en la conversación pública, las políticas públicas y las estrategias de sostenibilidad empresarial.

—¿Cómo nace ENVIS y qué lo diferencia de otros encuentros ciudadanos?Nació en 2017 como una reunión entre ex participantes del programa Balloon Internacional. Fue tan potente la energía que generó ese encuentro —personas de distintas nacionalidades, comunidades rurales y generaciones— que sentimos que no podía quedar solo en la comunidad Balloon, teníamos que hacerlo más amplio para que más gente, en este caso, pudiese reunirse en un espacio de confianza. Y ahí justo estaba creándose, 3xi, que estaba con estos encuentros de pares improbables. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un encuentro nacional de vinculación social? Y ahí aparece ENVIS. Y ahora es el turno de la séptima versión que haremos en Antofagasta.

—¿Cuál es la relevancia estratégica que ha tomado ENVIS en sus siete versiones?Hoy ENVIS es el principal ritual de diálogo social en Chile. La gente lo espera cada enero. Es un espacio donde las personas de mundos distintos —comunidades, empresas, sector público, jóvenes, pueblos originarios— puedan dialogar en un espacio horizontal, sin branding ni jerarquías. Lo que nos mueve es generar una cultura del encuentro, tan escasa en la dinámica polarizada que vivimos hoy. Sin embargo, hemos aprendido que reunirnos no basta: por eso, desde 2022 incorporamos una temática país que se piensa desde un territorio. En Melipeuco abordamos la macrozona sur; en Puerto Varas, cambio climático y polarización; en La Higuera, la crisis del agua. Este año, desde Antofagasta, hablaremos de desarrollo, una palabra profundamente disputada.

—¿Qué se busca con ese debate sobre desarrollo?Porque estamos en un momento país donde esa pregunta ya no puede postergarse. Chile ha transitado durante décadas bajo una noción de desarrollo centrada en el crecimiento económico, pero hoy esa mirada está tensionada por otras dimensiones: la crisis climática, la desigualdad territorial, la migración, el debilitamiento de la cohesión social.

En este escenario, instalar la conversación sobre desarrollo no es sólo una provocación, es una urgencia. Queremos abrir la cancha para que convivan visiones contrapuestas: desde quienes defienden el decrecimiento como horizonte, hasta quienes apuestan por un desarrollo sostenible, tecnológico e inclusivo. La riqueza del ENVIS está en que esas voces se escuchen entre sí y no se anulen mutuamente.

—¿Qué rol juega Antofagasta como sede?

Antofagasta es un símbolo. Una región clave para el país por su aporte económico —particularmente en minería—, pero también una zona tensionada por el extractivismo, la crisis migratoria y la presión sobre los ecosistemas. Llevar ENVIS allá es una decisión política: queremos poner el territorio en el centro del debate sobre desarrollo. Y también reconocer que no hay una sola narrativa posible para Chile, sino muchas, que nacen desde lo local.

Además, Antofagasta tiene la virtud de representar contradicciones país: es al mismo tiempo productiva y postergada, innovadora y excluyente. Por eso es el lugar perfecto para esta conversación.

—¿Cómo se asegura que ENVIS no quede solo en buenas intenciones?

Esa es una preocupación legítima, y por eso hemos sofisticado nuestra metodología. Hoy ENVIS se prepara durante meses con grupos motores locales, donde participan líderes sociales, universidades, empresas y ONGs. No llegamos con una receta. La conversación parte mucho antes.

Además, el seminario del viernes ha crecido exponencialmente: este año tendrá cinco charlas estilo TED, paneles temáticos de alto nivel y cobertura nacional. Y el sábado, lo más importante: 180 mesas de conversación, con una diversidad real. Todo queda sistematizado, y ese insumo no es solo académico, es una herramienta de incidencia concreta para regiones, municipios, ministerios y empresas.

—¿Qué rol tiene el sector privado en este proceso?

Uno crucial, pero no protagónico. En ENVIS no hay logos dominantes, ni marketing corporativo. Lo que sí hay son ejecutivos y ejecutivas sentados a la mesa con comunidades, escuchando, opinando y compartiendo visión. En muchas ocasiones, el aporte más valioso del sector privado no ha sido el financiamiento, sino la disposición a repensar su lugar en el desarrollo del país.

Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible requiere del sector privado, pero no de cualquier forma. Las empresas tienen que entender que su licencia para operar hoy también se juega en estos espacios de escucha activa y construcción colectiva.

—¿Qué esperas que pase después de ENVIS 2026?

Que este documento de hallazgos sirva como una brújula. Que inspire planes regionales, estrategias de sostenibilidad empresarial, ajustes normativos, proyectos ciudadanos. Y, sobre todo, que fortalezca el tejido social. ENVIS no busca dictar respuestas, sino activar una conversación nacional que no termina en enero, sino que se proyecta en cada territorio.

Nos gustaría que, así como ENADE es un hito del mundo empresarial, o el Congreso Futuro lo es de la ciencia, ENVIS se convierta en el gran encuentro ciudadano sobre desarrollo, cohesión y futuro compartido. Y estamos en camino de lograrlo.