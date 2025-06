Así puedes comprar juegos de Nintendo Switch a mitad de precio en AliExpress

Si querías comprar juegos de Nintendo Switch y no alcanzaste las ofertas que dio el Cyber Day esta semana, entonces este dato te servirá.

Estas semanas se ha viralizado en TikTok la compra de estos videojuegos a través de la plataforma china de compras, AliExpress , donde los precios están considerablemente más bajos que en Chile.

¿Funcionan? ¿Son originales? La influencer de TikTok, Marilyn Prado (@marilyn_prdon) hizo la prueba y contó su experiencia con la tienda china. “Son totalmente originales y por menos de la mitad”, adelantó en su video.

¿Cuánto cuesta un juego de Switch en AliExpress?

Uno de los juegos que ordenó la tiktoker fue el Mario Kart 8 Deluxe, que actualmente se encuentra en la tienda oficial de Nintendo a $69.990 en su versión digital.

Mientras que en otras multitiendas bordea los $50.000 por el videojuego físico, en AliExpress se encuentra el mismo desde los $25.000 .

“Las cajitas de los juegos lucen totalmente iguales, solo que en japonés. Traen ahí su cartucho y funciona perfecto, viene con todos los idiomas”, comentó Prado sobre el pedido de AliExpress.

De esta forma, la historia se repite en varios videojuegos más.

Por ejemplo, el Super Mario Party Jamboree cuesta $69.000 en la tienda oficial y cerca de $50.000 en las tiendas de retail. ¿Qué pasa con AliExpress? El cartucho con su caja cuesta casi la mitad que en la tienda de Nintendo, casi $37.000.

Otro de los juegos populares, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tiene un valor de casi $43.000, mientras que en la eShop de Nintendo $81.990 y en el retail está cercano a los $60.000 en su versión física.

De acuerdo con las estimaciones que hace AliExpress, los videojuegos demoran entre una a dos semanas en llegar al domicilio. El envío es gratis en varios de esos juegos y en otros casos no superan los $3.000.

¿Funcionan los juegos de AliExpress?

Debido a que no es tan común comprar los videojuegos en esta plataforma china, muchos se preguntan si realmente funcionan, si son compatibles para esta región, o si tienen algún defecto en su jugabilidad.

De acuerdo con testimonios en redes sociales y los mismos comentarios del marketplace, dan confianza en que es legítimo el juego.

Así puedes comprar juegos de Nintendo Switch a mitad de precio en AliExpress

“Ahí lo pueden ver, la Nintendo lo reconoce al tiro, son juegos originales, normales. Lo que yo estaba averiguando es que son juegos originales, solo que vienen de Japón. No tiene ningún problema, ni para jugar online ni nada, reconoce todo bien y encuentro que te cueste treinta y tantas lucas versus lo cuesta en la Nintendo eShop, es bacán”, explicó Marilyn Prado en su video mientras mostraba su pantalla.

Siempre en este tipo de sitios como Aliexpress es importante revisar los comentarios de cada videojuego, que tenga buena calificación el producto, ver cómo está evaluada la tienda y que ya se hayan realizado ventas. Si la mayoría de estas condiciones se cumple, entonces es un producto seguro para comprar.

“No es extraño encontrarse con mejores precios para juegos de Nintendo Switch, porque los juegos de Nintendo se fabrican en su mayoría en Japón ”, dice a La Tercera Axel Christiansen, periodista especializado en tecnología. “De hecho, en Japón compré por $90.000 la edición coleccionista de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que en Chile se puede encontrar en el retail a más de $200 mil”.

Otra creadora de contenido, Beatriz Quezada (@beaquezada), también hizo la prueba de los juegos de Aliexpress y, si bien una de las cajas de videojuegos llegó rota en una esquina, el funcionamiento fue completamente normal. “Funciona efectivamente”, mencionó en un video de TikTok.

“Mi recomendación es que si van a comprar siempre revisen los comentarios, qué dice la gente que ya ha comprado, si le llegó bien el producto, si le llegó mal y también la descripción del producto”, comentó la influencer.

Garantías y devoluciones

Uno de los principales temores al comprar por plataformas internacionales como AliExpress es qué pasa si el producto llega dañado, no funciona o simplemente no cumple con las expectativas. En estos casos, la plataforma tiene un sistema de protección que permite solicitar reembolsos o devoluciones.

Según las políticas de AliExpress, si el artículo llegó dañado, no arrancó al recibirlo o presentó fallas –y siempre que no haya sido manipulado indebidamente por el comprador–, es posible devolverlo en su caja original con todos los manuales y piezas incluidas . El producto luego es inspeccionado al llegar al almacén, y si se confirma el desperfecto, se aprueba la devolución.

En caso de que falten piezas, manuales o el embalaje original, o si se determina que hubo mal uso, la solicitud puede ser rechazada. Además, el plazo para realizar una devolución o reembolso es de 15 días desde que se confirma la recepción del producto.