Azafatas revelan las formas más extrañas con las que pasajeros las han invitado a salir durante un vuelo

Durante los vuelos en avión, es común que los pasajeros busquen distintas formas de invertir su tiempo para no caer en el aburrimiento. Algunos escuchan música, leen un libro o ven una película, mientras que otros simplemente se dedican a dormir. Pero junto con ello, también están quienes intentan coquetear con las azafatas.

Así lo confirmó una de ellas en una reciente entrevista, en la que reveló los métodos más extraños con que la han invitado a salir durante un viaje aéreo.

Azafata. Foto: iStockphoto.

“Pasa a menudo, nos dejan números de celular en servilletas e incluso comparten sus tarjetas de negocios”, dijo al Daily Star Jessica Lyons, de Río de Janeiro, quien trabaja desde hace doce años como auxiliar de vuelo, “algunos incluso nos dicen que no se sienten bien, solo para llamar nuestra atención”.

Los métodos más extraños de los pasajeros para coquetear con una azafata

A pesar de las estrategias que aplican los pasajeros más coquetos, Lyons declaró al citado medio que estas no tienden a ser efectivas y que reacciona a ellas con risas una vez que acaban los vuelos. De hecho, ella está casada y se ríe con su marido de tales historias cuando se las cuenta al llegar a su hogar.

“Los auxiliares de vuelo tenemos sentido del humor, eso es lo que nos ayuda a sobrellevar los largos trayectos de días y noches”, explicó.

Si bien, la mayoría de los trabajadores de su área tienden a reaccionar con amabilidad cuando están de turno y un pasajero les hace una consulta, estos también tienen códigos secretos para comunicarse entre sí.

Azafata. Foto: Condé Nast Traveler.

“Tenemos un pequeño juego llamado ‘encuentra al Bob’ y básicamente Bob significa el mejor a bordo”, contó a Heart FM una miembro anónimo de tripulación de cabina, “se trata de encontrar a la persona más guapa del avión y llamarla Bob durante todo el día”.

En este sentido, profundizó en que cuando no encuentran a ninguno con esta característica —debido a factores como que suben al avión y se quedan dormidos, entre otros— se fijan en su rostro cuando llegan a destino.

Es ahí, cuando se bajan de la aeronave, que “en vez de llamarlos Bob les dices ‘hasta luego’”. “Y eso indicaría a los demás miembros de la tripulación que te gusta”.

Azafata. Foto: Aviation Academy.

Pero, ¿qué pasa cuando una persona genera todo lo contrario?

Los códigos para saber si le desagradas a la tripulación

Otro auxiliar de vuelo lo reveló en conversación con The Sun: “Si te llaman “Philip”, es que has hecho algo malo y probablemente deberías esperar un mal servicio durante el resto del viaje”.

“Ese nombre tiene su origen en el término PILP (Passenger I’d Like to Punch o “pasajero al que me gustaría pegar”), pero ha cambiado con el tiempo para hacerse un poco más sutil”, detalló bajo reserva de identidad, “si usted es un viajero frecuente y quiere saber si estamos hablando de usted, vale la pena que aprenda el alfabeto fonético, porque si estamos refiriéndonos a pasajeros individuales, utilizaremos los números de asiento para hacerlo”.

Tripulación de cabina. Foto: Shutterstock.

Bajo esta línea, explicó a modo de ejemplo que si estás sentado en el asiento 13D, los miembros de la tripulación se referirán a ti como “Delta 13″.

“Oímos las cosas más graciosas”, sentenció Lyons al Star.