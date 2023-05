Chinches del arce: este es el producto que podría sacarlos de tu hogar

Tienen seis patas, el cuerpo negro con detalles rojizos, pueden volar y, aunque son inofensivas para humanos y mascotas, son el dolor de cabeza de varias comunas en Santiago. Y es que ya son varios meses que estos pequeños insectos, llamados chinches del arce, han invadido el hogar de muchos vecinos, en búsqueda de refugiarse del frío.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) explicó que estos bichos “no son considerados una plaga forestal o agrícola, debido a que no causan daños de consideración a los árboles y no representan un riesgo para las personas”. Sin embargo, no entran solos a las casas, sino en cantidad, lo que los hace unos visitantes muy molestos y difíciles de eliminar.

Chinches del arce invadiendo la esquina de un hogar en Providencia. Foto: Municipalidad de Providencia

El producto que los expertos recomiendan

Los chinches del arce no son chilenos. Son originarios de Estados Unidos, pero llegaron al país el año 2020. Se cree que se colaron en algún avión y que ahí comenzaron a poblar la Región Metropolitana.

Para evitar que entren al hogar, el SAG recomienda sellar aberturas y grietas por donde puedan ingresar, y poner mayor ojo en las puertas, ventanas y ventilaciones. Y, en caso de que ya hayan ingresado, eliminarlos con la aspiradora y luego depositarlos en una bolsa cerrada.

Sin embargo, unos expertos que hablaron con Las Últimas Noticias informaron que hay otra solución para mantener a los chinches alejados de los hogares: la presencia de lavandas.

“Esta planta actúa como repelente. Los aromas que emite no son atractivos. Todo lo contrario, les genera repulsión y eso hace que eviten transitar por los lugares donde hay esos volátiles”, explicó Esteban Basoalto, entomólogo y académico de la Universidad Austral.

Las plantas de lavanda secretan sustancias que sirven como repelentes para los chinches del arce.

El experto recomendó poner plantas de lavanda en lugares de entrada, por donde podrían ingresar estos invasores.

Y es que la planta de lavanda tiene, dentro de sus tricomas glandulares (unas células que secretan sustancias al aire), aceites esenciales. Es este olor el que generaría rechazo en los chinches del arce, pues tienen un efecto disuasivo.

“Muchas plantas aromáticas repelen insectos que pueden ser plagas de plantas. La lavanda es una de las más indicadas”, dijo Juan Velozo, director del Centro Tecnológico de Recursos Naturales de la Universidad Mayor a LUN.

El SAG determinó que no son una plaga, pero sí son muy molestosas, en especial cuando ingresan a los hogares en multitud.

¿Por qué los chinches quieren entrar a mi hogar?

Basoalto, el especialista en insectos, explicó que los chinches del arce necesitan refugiarse en el otoño para poder sobrevivir el invierno. “Estos insectos vuelan y caminan. Generalmente se refugian en lugares poco transitados, como detrás de los muebles”, agregó. En multitud, pueden manchar las paredes, muebles y producir olores desagradables.

Pero no buscan alimentarse de nada dentro de casa, pues no comen hasta la próxima primavera, sino que solo quieren encontrar un lugar cálido que los proteja hasta que llegue la primavera.

Además, resaltó la importancia de sacarlos prontamente de la casa, pues estos pequeños intrusos emiten feromonas que atraen a sus compañeros y así se comienzan a formar grandes grupos.