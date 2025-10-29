SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Entre los fallecidos hay cuatro policías, mientras que tanto agentes de las fuerzas del orden como residentes de la zona resultaron heridos. El megaoperativo fue contra el Comando Vermelho, un grupo criminal que se ha mantenido activo desde la década del 70.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro.

Un megaoperativo realizado por la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos.

La operación fue realizada durante la jornada de este martes 28 de octubre, en los complejos Alemão y Penha.

Las autoridades policiales de la ciudad brasileña informaron que entre los fallecidos hay cuatro policías, mientras que tanto agentes de las fuerzas del orden como residentes de la zona resultaron heridos.

Según informaciones reunidas por la BBC, el megaoperativo consideró el despliegue de alrededor de 2.500 agentes de seguridad, quienes cumplieron un centenar de órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aseguró que se trató de “el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro”.

“Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días”.

Enfatizó que fue “un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”.

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro.

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que se hizo el megaoperativo policial en Río de Janeiro

La organización especializada en investigación sobre el crimen organizado en América Latina, InSight Crime, afirma que el Comando Vermelho tiene sus orígenes en una prisión de Río de Janeiro en la década del 70, como un grupo de autoprotección de los detenidos.

La agrupación criminal inició con delitos como asaltos y robos a bancos, pero en la década del 80 incursionó en el tráfico de cocaína y comenzó a trabajar con carteles de la droga de la región.

Desde entonces, ha establecido su poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro, mientras que también ha impulsado su influencia en las cárceles de todo el país, según InSight Crime.

Qué se sabe del megaoperativo policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

El megaoperativo policial realizado este martes contra el Comando Vermelho permitió el arresto de algunos de los líderes del grupo criminal, quienes son acusados de dirigir operaciones de tráfico de drogas en la región.

Uno de ellos es Thiago do Nascimento Mendes, quien es más conocido como Belão.

Las autoridades revelaron que el presunto operador financiero de uno de los líderes, Nicolas Fernandes Soares, también fue detenido.

Castro afirmó que durante el megaoperativo se incautaron 31 rifles, así como grandes cantidades de drogas.

De acuerdo a las autoridades, todos los batallones de Río de Janeiro están en estado de alerta, debido al riesgo de potenciales represalias por parte del grupo criminal.

Durante el megaoperativo, los miembros del grupo recurrieron desde a barricadas hasta a drones, para lanzar bombas y atacar a los policías.

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro.

El gobernador enfatizó que el uso de “tecnología, estrategia e inteligencia” fue clave para la acción de este martes.

Sin embargo, criticó la falta de apoyo del gobierno federal.

En este sentido, acusó: “Nuestras policías están solas”.

“Lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales, de seguridad o de defensa. Es Río de Janeiro completamente solo”.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil declararon a la BBC que han mantenido su actividad en Río de Janeiro, iniciada en octubre de 2023, y que la operación se mantendrá hasta el 16 de diciembre de este año, con posibilidades de ser renovada.

La cartera aseguró que respondió a todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el empleo de la Fuerza Nacional en apoyo a la seguridad pública federal y de cada estado.

Sentenciaron: “Desde 2023, ha habido 11 solicitudes de renovación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en el territorio de Río de Janeiro. Todas acatadas”.

Lee también:

Más sobre:PolicialBrasilRío de JaneiroCrimenComando VermelhoAlemaoPenhaNarcotráficoDrogasNarcoterrorismoTerrorismoMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

5.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno
Chile

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes
Negocios

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia
Tendencias

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro
Mundo

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Rusia insta a Estados Unidos a “respetar la ley” con su actividad militar cerca de Venezuela

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal