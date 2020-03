Covid-19: ¿Qué hacer si estás embarazada?

Lavado de manos, distanciamiento social y uso de pañuelos desechables son algunas de las medidas que deben tomar los ciudadanos para prevenir el contagio de coronavirus. El protocolo aplica para todas las edades, a pesar de que muchos especialistas señalan como principales grupos de riesgo a los adultos mayores y las personas con enfermedades.

Y si bien las embarazadas no aparecen en los grupos riesgos, la pregunta sobre qué precauciones tomar cunde entre la población en período de gestación. Un estudio publicado por la revista británica The Lancet cuenta cómo nueve mujeres embarazadas y contagiadas por Covid-19 dieron a luz sin problemas y sin contagiar a sus hijos.

En base a esto, una observación del ginecólogo de la Clínica Dávila, Sebastián Illanes, es que las madres presentan los mismos síntomas que mujeres que no están embarazadas y su evolución es similar. Otra, es que en ninguno de los nueve casos se logró demostrar transmisión perinatal del virus, por lo tanto hoy no se puede decir que existe transmisión intrauterina.

Lo que sí le parece interesante a Illanes, es que “todos estos casos fueron manejados por cesárea, por lo que no sabemos qué pasa con un parto vaginal en paciente con la enfermedad y tampoco se sabe si el virus está en las secreciones vaginales”.

Falta de información

La infectóloga de la Clínica Las Condes, Luisa Durán, comenta que a pesar de que hasta este momento la información es limitada, se conoce que las mujeres embarazadas no están en los grupos de riesgo para el Covid-19. Generalmente tienen menos de 40 años y no tienen otras enfermedades, por lo que contraer el virus se reduce a las mismas posibilidades que tiene el resto de las personas. No obstante, añade que “sí queda la duda sobre el contagio que se puede dar cuando la madre ya tiene a su hijo en los brazos”.

Así también lo reafirma Isolda Budnik, infectóloga de la Clínica Universidad de los Andes, quien reconoce que el riesgo de contagio de una embarazada es bajo, como también el peligro de transmisión vertical al feto. “De todas maneras hay que tener en cuenta que esta información se tiene de grupos de pacientes muy pequeños”, añade.

Cecilia Vizcaya, infectóloga de la Red de Salud UC, también asegura que por el poco tiempo y la escasez de información, aún no se pueden establecer definiciones exactas. “No han pasado nueve meses para poder ver cómo les ha ido a las embarazadas desde el primer trimestre”, enfatiza. En ese sentido, la experta detalla que hasta el momento las que están en tercer trimestre no presentan mayores problemas -según lo que observaron en el estudio de The Lancet- pero no se sabe si durante las primeras 26 semanas pueden contraer el virus o sufrir alguna complicación. Por eso Vizcaya sostiene que es necesario tener más tiempo para conseguir mejores datos.

No obstante, “tener una infección nunca es muy bueno en un embarazo”, advierte Vizcaya, quien a pesar de aqdvertir que el virus se presenta con los mismos síntomas en todas las personas, el de la fiebre es más complicado para una embarazada. “Se pueden adelantar los partos y las mujeres se sienten mucho peor”, asegura.

Precauciones

Los expertos aseguran que las precauciones que deben tener las embarazadas son las mismas que debe tener el resto de las personas. Sin embargo, además de esas, señalan dos: evitar el contacto prolongado con grandes masas de gente y vacunarse contra la influenza.

Durán explica que las embarazadas deben asistir más veces al médico que una persona normal en promedio. Debido a eso recomienda no quedarse por mucho tiempo, ni acompañar a familiares a otros a eventos similares, ya que la exposición será cada vez mayor.

Sobre la vacuna contra la influenza el llamado es claro. Los expertos enfatizan en que deben asistir todas las embarazadas, incluso, las que están en su primer trimestre. “Antes se restringía a segundo y tercer trimestre, pero la enfermedad fue tan severa en el hemisferio norte que se decidió vacunar desde el inicio”, añade Durán.

“La influenza y el coronavirus no es una buena combinación”, resalta Vizcaya. Por eso, la infectóloga dice que es importante que todos los grupos de riesgo de la influenza se vacunen lo antes posible. Según datos del Minsal el periodo de vacunación comienza el próximo lunes 16.