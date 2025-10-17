Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido. Foto: archivo.

Este jueves 16 de octubre, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó que se perdió contacto con un helicóptero institucional en el sector del refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

Según detallaron en un comunicado oficial, la aeronave en cuestión es una MH-60M Black Hawk , perteneciente al Grupo de Aviación Nº 9, la cual llevaba cuatro tripulantes a bordo y había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins, con destino a Campos de Hielo Sur.

La situación llevó a que se desplegaran equipos de rescate para dar con la ubicación del helicóptero y su tripulación.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, escribió en una publicación de X la noche de este jueves: “Según me informó CJ gral. del aire Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda”.

La titular de la cartera agregó que “a esas tareas se sumará también el Ejército, que dispuso de un equipo especial, según me informó su CJ, gral. Javier Iturriaga”.

“Seguimos atentos y en permanente contacto con la FACH , esperamos tener noticias positivas de las labores de búsqueda”, enfatizó la ministra Delpiano.

Durante la mañana de este viernes 17 de octubre, la FACH informó a través de un comunicado que se logró encontrar el helicóptero MH-60M Black Hawk con el que se había perdido contacto en el sector de Campos de Hielo Sur.

“La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido ”.

“En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR. Adicionalmente, la institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros Camaradas accidentados”.

“La Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”.

Cuáles son las características de los helicópteros MH-60M Black Hawk

Los helicópteros MH-60M Black Hawk son fabricados por la firma estadounidense Sikorsky Aircraft y fueron adquiridos por la Fuerza Aérea de Chile en 2016, mientras que las unidades empezaron a llegar al país en 2018, para luego integrarse al Grupo de Aviación Nº 9.

Se trata de aeronaves de carácter militar que también forman parte de las fuerzas armadas de países como Estados Unidos, Australia, Argentina, Colombia, Brasil y México.

De acuerdo a la revista especializada Helos Magazine, el Grupo de Aviación Nº 9 de la FACH ya tenía experiencia con modelos similares, como el S-70A-39 Black Hawk, el cual había llegado a Chile en 1998 y fue el primero en alcanzar el Polo Sur durante la operación “Aurora Austral III” en 1999.

Los MH-60M Black Hawk se presentan como una versión mejorada de los UH-60 y, entre sus características principales, se encuentra que son propulsados por dos motores GE Aviation T-700-GE-701 D.

Pueden alcanzar una velocidad máxima de unos 296 kilómetros por hora, mientras que su autonomía es de unos 560 kilómetros, la cual puede aumentar hasta 1.600 kilómetros con tanques externos , de acuerdo a las informaciones reunidas por la citada revista especializada.

La altitud de vuelo de estos modelos les permite volar hasta a 6.000 metros y aterrizar a 4.800 metros, mientras que su capacidad de carga es de unos 4.000 kilogramos.

Los MH-60M Black Hawk destacan por su versatilidad y están capacitados para realizar misiones de búsqueda y rescate .

Cuentan con sistemas de visión nocturna y pueden transportar hasta a 16 efectivos equipados. Sin embargo, para misiones de rescate, pueden ser configurados para transportar hasta 20 pasajeros, según detalla Helos Magazine.

Estos modelos están equipados con un sistema de deshielo/antihielo, lo que les permite operar bajo condiciones extremas en zonas cordilleranas, altiplanos y sectores gélidos.

Un artículo del sitio especializado en sistemas militares de las fuerzas estadounidenses, American Special Ops, detalla que los MH-60M Black Hawk cuentan con cuatro pantallas de cristal líquido (LCD) multifunción a todo color de 6 x 8 pulgadas, las cuales muestran datos de vuelo de la aeronave, de la misión, del estado y de los sensores, además de indicaciones avanzadas de vuelo estacionario y aterrizaje, entre otras informaciones de relevancia para sus operaciones.