El polémico romance entre Pelé y Xuxa, que partió cuando ella era menor de edad

Sin duda alguna, Pelé (82) es uno de los jugadores más aclamados de la historia del fútbol. Antes de su retiro con la camiseta del New York Cosmos en 1977, Edson Arantes do Nascimento forjó una sólida carrera en el Santos entre 1956 y 1974, un periodo en el que también ganó tres mundiales como parte de la selección brasileña: en 1958 (Suecia), 1962 (Chile) y 1970 (México).

Aquel ídolo incomparable del deporte sudamericano era un rostro común en las portadas de los periódicos, debido a los heróicos goles que marcaba dentro del campo, pero más adelante pasó de ser referenciado como un as del balón a protagonizar una de las polémicas más comentadas del mundo del espectáculo: una relación con Xuxa que se formó cuando ella era menor de edad.

Pelé en el Mundial de 1970. Foto: Alessandro Sabattini / Getty Images.

Todo partió a inicios de la década del 80. En ese momento, Pelé tenía casi 40 años, tres hijos y ya gozaba de los títulos que consiguió como jugador antes de su retiro. Por otro lado, la cantante recién empezaba a construir su carrera en los escenarios y la televisión, con apenas 17.

Un día, Xuxa recibió un llamado en el que la invitaron a participar en la portada de una revista, en la que también estaría el astro deportivo.

Sin pensarlo más, asistió a la sesión de fotos junto a otras modelos y posó frente a él. Una vez que terminaron, Pelé se le acercó para invitarla a cenar, una propuesta que inicialmente ella rechazó.

“Le dije que vivía lejos y que era menor de edad”, contó en una entrevista de archivo, “entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminé aceptando”.

Xuxa en televisión. Foto: El País.

La polémica relación entre Pelé y Xuxa

Ese primer acercamiento casual entre Pelé y Xuxa desencadenó una serie de citas posteriores, hasta el punto en que la relación ya era comentada —y fuertemente criticada— por la ciudadanía, quienes acusaban un abuso de poder de parte del futbolista hacia la cantante, debido a la diferencia de edades y a que ella aún no era adulta.

Pero esa no fue la única polémica que abarcó el periodo en el que estuvieron juntos. Dos años más tarde, Xuxa participó en la película Amor, extraño amor (1982) del director Walter Hugo Khouri, una cinta en la que su personaje tiene un encuentro sexual con un niño de 12 años.

Aquello generó una fuerte desaprobación por parte de la audiencia y la crítica, por lo que la cantante exigió que fuese retirada del mercado. Tales repercusiones marcaron el historial de su carrera, tanto que en 2011 demandó a Google para que su nombre dejase de ser relacionado con la pedofilia en el motor de búsqueda, un juicio que finalmente ganó.

Según explicó Xuxa en una entrevista en el canal de Youtube de Matheus Mazzafera, la primera relación de su vida fue con Pelé y duró seis años, tiempo en el que fue “traicionada continuamente”.

Xuxa y Pelé en la década del 80. Foto: El País.

“Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”, relató la cantante, “cuando cumplí 23 años (edad en la que dejaron de estar juntos) mi vida estaba cambiando mucho”.

Durante otra entrevista en el Programa de Sabrina, Xuxa relató que en esa época pensaba que el deportista “sería un amor para toda la vida”, pero los constantes engaños, según su versión, marcaron el quiebre de la pareja: “Todo el mundo lo sabía, menos yo”.

Asimismo, en su libro Memorias (2020) escribió que “era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta”.

Según Xuxa: “Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un punto en que no pude soportarlo, nuestra relación no tenía futuro”.

La versión de Pelé

En una conversación con el periódico Nuevo Estadio de Colombia, Pelé destacó que su relación con Xuxa fue “la primera seria” que tuvo después del fin de su matrimonio con Rosemeri Cholbi en 1976. Y junto con ello, recordó el momento en que se conocieron con la artista en 1980, en medio de la sesión de fotos.

Xuxa y Pelé en la década del 80. Foto: Infobae.

“Ella era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos”, relató, “a mí no me gustaban las vírgenes, así que le dije que resolviera el ‘problema’ con su pareja. Después salimos con frecuencia”.

Respecto a por qué dejaron de estar juntos, el histórico delantero dijo que se debió a la ascendente carrera de Xuxa en la televisión y a que supuestamente ella quería tener hijos, “pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos y la relación se fue enfriando”, sentenció.