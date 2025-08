Entre foros de Reddit, videos en TikTok y cuentas de Instagram que documentan la caída del pelo, se repite un patrón: un creciente número de hombres expresa desesperación, angustia e incluso colapsos mentales por la pérdida capilar.

Lo que antes se vivía en silencio, hoy es un problema visible en redes sociales. Y los especialistas están preocupados.

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello

“La caída del cabello puede derivar en un trastorno dismórfico corporal”, advierte al Washington Post el psiquiatra Mohammad Jafferany, referente del campo de la psicodermatología.

El médico ha observado cómo esta condición puede llevar a una fijación patológica con la imagen personal.

“ Muchos hombres jóvenes terminan sufriendo ansiedad y depresión , por lo que no solo necesitan tratamiento dermatológico, sino también antidepresivos y terapia”, agregó Jafferany.

Según el Washington Post, se trata de un efecto secundario poco abordado, pero que se ha vuelto más frecuente con el auge de las redes sociales, las aplicaciones de citas y el marketing agresivo de supuestas curas.

“Estoy viendo un colapso mental cada vez más visible en redes sociales”, afirma Spencer Kobren, fundador de la Asociación Americana de la Pérdida del Cabello. “Estos son hombres desesperados y enojados”.

Aunque las mujeres también enfrentan la pérdida de cabello —hasta un 40% al llegar a los 50 años—, el fenómeno en hombres suele ser más temprano, más notorio y socialmente más castigado.

Para muchos, la calvicie es motivo de burla, ansiedad e inseguridad, lo que potencia la obsesión por revertirla a cualquier costo.

Tratamientos en ascenso

Consciente del impacto emocional, la industria de la restauración capilar ha crecido rápidamente: en 2024 movió más de US$ 8.800 millones a nivel global.

Inyecciones, trasplantes, medicamentos, ensayos clínicos con nuevas moléculas: la promesa de recuperar el pelo impulsa a muchos a gastar miles de dólares y, en algunos casos, a exponer su salud.

Los tratamientos más comunes, como el minoxidil y la finasterida, ofrecen resultados limitados y, en algunos casos, efectos secundarios que van desde irritación hasta disfunción sexual, depresión o ideación suicida, según alertó la FDA.

Aun así, muchos optan por usar estos medicamentos o viajar al extranjero en busca de trasplantes más económicos en países como Turquía.

¿Dónde pedir ayuda?

Frente a la caída del pelo, los expertos recomiendan actuar temprano, acudir al dermatólogo y evitar soluciones milagrosas.

Pero también llaman a abordar el problema desde lo emocional. “El estrés puede empeorar la caída del cabello” , recuerda el dermatólogo Adam Friedman.

“Confía en el proceso, el cabello crece lentamente, y no ver resultados inmediatos no significa que no esté funcionando”, señaló al medio estadounidense.

Jafferany agrega un consejo práctico: reducir el tiempo en redes sociales, dejar de seguir cuentas que alimenten la ansiedad y evitar revisarse constantemente el cabello en el espejo.

Para muchos, dice el psiquiatra, el verdadero tratamiento empieza por la cabeza, pero no por el cuero cabelludo.