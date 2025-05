El caso de Frank Cuesta, el youtuber español que mostraba su cercanía con los animales salvajes, todavía no tiene una resolución. Y es que el hombre publicó unos videos en los que revelaba que estuvo mintiendo todo este tiempo: no es veterinario, en su santuario no hay animales rescatados y no padece cáncer.

Sin embargo, poco después, volvió a subir un registro donde aseguró que todo lo que había dicho estaba “guionizado” y que, junto a sus hijos, estaba siendo víctima de extorsión por parte de “Chi”, quien era su socio en el Santuario Igualdad.

De acuerdo a su versión, este hombre estaría llevando a cabo un plan para desprestigiar su imagen, creando rumores y filtrando conversaciones privadas.

En medio del caos, uno de sus amigos y creador de contenidos, Plex (YoSoyPlex) reaccionó a lo último de este caso en una transmisión de YouTube. Esto es lo que dijo sobre Cuesta.

“Hay un límite”: la reacción del youtuber YoSoyPlex por la polémica de Frank Cuesta

Qué dijo Plex sobre Frank Cuesta

De acuerdo a la información de medios españoles, la amistad de Frank Cuesta y Daniel Alonso (el nombre verdadero de YoSoyPlex) comenzó en 2023, cuando el youtuber viajó a Tailandia a pedirle disculpas, después de haber tenido un altercado en las redes por comprar una capibara como mascota.

En ese momento, Cuesta lo criticó arduamente y aseguró que aquellos animales necesitaban “agua y un espacio grande para moverse” y que Plex era un “gilipollas” al haber comprado una.

Plex terminó viajando a Tailandia para visitar el santuario de Cuesta y, desde entonces, son amigos. Tanto así, que incluso el animalista fue su acompañante en La velada del año 4, organizada por Ibai.

Y ahora, en medio de la tormenta, Plex salió a defender a su amigo. Aunque aseguró que no conoce todo el contexto y la historia, hasta ahora “no tengo ni una sola mala palabra de Frank”.

“Sé cómo vive Frank. Él no vive entre lujos, no tiene un ‘cochazo’... Yo le he visto dormir en la mierda, cuidando a un mono y durmiendo en un colchón en el suelo. Yo he visto a Frank preocupado por los animales”, aseguró el youtuber

Sobre las filtraciones de los audios, dijo que es difícil decir si son verdaderos: “Yo no sé nada de eso. Me pilló muy de repente. Ya no sabes qué creer de los audios porque, obviamente, también hay muchas cosas sacadas de contexto o inventadas”, dijo Plex.