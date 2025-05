Se le fue el personaje de las manos. Eso es lo que dijo el youtuber español Frank Cuesta, en un revelador video en el que confesó que no es veterinario, herpetólogo, que no padece cáncer y que sus animales en el Santuario Igualdad no son rescatados, sino comprados.

Esta confesión llegó después de meses complejos para la figura de televisión, pues fue detenido por las autoridades de Tailandia —país donde reside actualmente— por tener en su poder especies de animales protegidos.

Además, hubo una filtración de audios donde el animalista supuestamente conversa con un traficante de animales y le pide las especies “más baratas”. También otros donde habla de matar a los animales que atacan a los suyos y utilizar pistolas táser para defenderse de ellos.

Pero, tras el video donde confiesa ser mitómano, Cuesta subió otro registro más donde asegura que todo lo que reconoció era, en realidad, mentira, y que lo había hecho porque está siendo extorsionado por Chi , su ex socio del santuario.

Pero, ¿quién exactamente es Chi?

Quién es Chi, el ex socio de Frank Cuesta que destapó la polémica del youtuber

Nadie conoce su nombre verdadero. Se trata de un ex socio y ex amigo cercano de Frank Cuesta, quien colaboraba en el Santuario Igualdad en Tailandia. En redes sociales se presenta como una personalidad anónima, bajo el nombre de “Chi”. En videos, oculta el rostro bajo lentes, sombrero y una tela.

Cuesta se refiere a él como “Luciano”.

Cuando se filtraron los audios que acusan a Cuesta de haber traficado con los animales de su santuario, el youtuber apuntó a su amigo como el culpable, no obstante, él aseguró que no era responsable de la divulgación.

Eso sí, después de que detuvieron a Cuesta —y siguiendo la línea de tiempo de los medios españoles y las redes sociales de los implicados—, Chi le “recomendó” que contara “la verdad” detrás de su personaje.

Para aclarar lo anterior, el 21 de abril de 2025, Chi subió a su cuenta de Instagram (@chi.wildlife) un texto donde explicó que en los últimos meses, Cuesta había recibido distintas “demandas y visitas” de la policía tailandesa y que el youtuber, con su equipo, se habían dedicado a responsabilizar a Chi por las denuncias.

“En base a ello, y luego de verificar que me ha cambiado mi lora Roja por otra, me veo obligado a investigar las verdaderas razones de todo lo sucedido”, dijo el hombre. Fue en esa supuesta investigación que encontró “varias irregularidades” en el santuario de Cuesta.

Por esto, según su versión, había llegado a un acuerdo con el youtuber para hacer un video juntos y contar “toda la verdad”. Pero Cuesta se habría dedicado a dilatar la grabación del video y, después, continuó acusando a Chi de estar manchando su imagen.

En paralelo, Cuesta aseguró que Chi quería abrir su propio santuario, y fue ahí cuando empezaron a tener diferencias . Dijo que lo conoció en la cárcel, cuando ambos visitaban a sus esposas, y comenzaron una amistad que terminó en un vínculo profesional.

El hombre tenía acceso a sus cuentas de dinero y otra información privilegiada.

Y cuando Cuesta tenía planeado irse de Tailandia, pretendía dejar el santuario en manos de Chi, no obstante, tras la polémica, desistió de esta medida.

La supuesta extorsión de Chi hacia Frank Cuesta

El siguiente paso de Cuesta fue la publicación de los videos donde admite no ser veterinario, no contar con la educación suficiente para cuidar a los animales del refugio (que además habrían sido comprados y no rescatados), y también que no padece cáncer, una enfermedad que anunció tener hace un tiempo.

Además, subió un video donde pedía disculpas públicas a Chi por haberlo difamado.

Sin embargo, poco después subió otro registro donde aseguró que todo lo que había dicho previamente fue a raíz de una extorsión de Chi , quien estaba acosando al youtuber y su familia desde hace meses.

“La manipulación, amenazas y sadismo es inaguantable. Aquí el guión del video para que no salieran más filtraciones familiares y personales”, escribió Cuesta en su cuenta de X, con pantallazos de su conversación con Chi.

Desde hace semanas estoy siendo victima de una extorsion. Filtrando fotos privadas, audios, whatsapps e informacion dentro de mi ordenador por mas de una decada. Filtrando tambien informacion de mi familia y cercanos. La manipulacion, amenazas y sadismo es inaguantable. Aqui el… pic.twitter.com/lcVXubcxWV — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 14, 2025

Sin embargo, su exsocio le contestó en la misma publicación: “Muestra y aclara la parte donde es extorsión, amenaza, blackmail, acoso o los inventos que quieras colarle a tus seguidores así lo adjunto a la demanda. Si quieres subimos la conversación COMPLETA y me dices dónde es EXTORSIÓN. ¡Tus historias de Antoñita la fantástica ya no cuelan!”.

Acto seguido, subió las conversaciones completas que datan del 22 de abril de 2025.

Muestra y aclara la parte dónde es extorsión, amenaza, blackmail, acoso o los invents que quieras colarle a tus seguidores así lo adjunto a la demanda.

Si quieres subimos la conversación COMPLETA y me dices dónde es EXTORSIÓN. Tus historias de Antoñita la fantástica ya no cuelan! pic.twitter.com/Rulg44mjK1 — ConfidenCHIal (@confidenCHIal) May 14, 2025

Cabe agregar que el vaivén de acusaciones entre Cuesta y Chi han sido exclusivamente por las redes sociales, y a la fecha no existe (o no se publicó) documentos que respalden la denuncia contra el youtuber.

Lo único que cuenta con respaldo de las autoridades tailandesas es la detención de Cuesta en febrero, por la tenencia ilegal de especies protegidas.