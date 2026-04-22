Trama bielorrusa: juzgado deja sin efecto audiencia que pidió Sergio Yáber para obtener permiso de viaje al extranjero

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dejó sin efecto la audiencia que se debía desarrollar la mañana de este miércoles para analizar la solicitud de autorización de salir del país del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Yáber pretendía viajar a Argentina entre el viernes 24 de abril y el martes 5 de mayo.

Su defensa solicitó la audiencia para explicar la solicitud.

Según se conoció este miércoles, atendiendo un requerimiento del abogado Marcelo Hadwa Issa, uno de los representantes de Yáber, el tribunal optó por dejar sin efecto la instancia al darla por “desistida”.

En el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Los Lagos por la llamada trama bielorrusa, el conservador fue formalizado en enero por el delito de lavado de activos.

En la formalización, Yáber quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y de prohibición de comunicaciones con el resto de imputados formalizados en la causa.

El 26 de marzo, en tanto, accedió a un régimen de arresto domiciliario parcial nocturno y al día siguiente volvió a trabajar.

La indagatoria plantea que en una disputa judicial con Codelco, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes de Belaz Movitec, sobornaron a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, para conseguir que la estatal fuese condenada a pagar más de 17 mil millones de pesos al consorcio chileno-bielorruso.

Los fallos de la exsuprema en favor del consorcio habrían sido retribuidos con parte de esos recursos.

Ese dinero habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron Sergio Yáber, el conservador de Chillán Yamil Najle y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro.

Yáber enfrenta un cuaderno de remoción por parte de la Corte de San Miguel que lo podría dejar fuera definitivamente del Poder Judicial.