Las autoridades de Estados Unidos analizan si aprueban un programa de telerrealidad en el que migrantes competirían por obtener la ciudadanía estadounidense , por ejemplo, buscando oro en las minas, según confirmó esta semana el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de ese país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ex estrella del formato, ha convertido la lucha contra la migración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato.

La policía llevó a cabo redadas en las principales ciudades y miles de migrantes fueron deportados, incluidos más de 200 a El Salvador en virtud de una ley de 1798.

El gobierno de EEUU también anunció la revocación del estatus de protección temporal para venezolanos, afganos y haitianos y quiere suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

EEUU estudia si autoriza reality show donde migrantes compiten para obtener la ciudadanía

Un reality show para obtener la ciudadanía estadounidense

El Wall Street Journal informa que un productor y autor canadiense-estadounidense, Rob Worsoff, propuso al DHS el concepto de un programa que enfrentaría a los migrantes entre sí para demostrar quiénes son los más estadounidenses.

Los episodios del programa —conocido como The American— durarían una hora, después de la cual un participante sería excluido del show.

El Departamento explicó al citado medio que la idea “no fue ni aprobada ni rechazada”, según la portavoz Tricia McLaughlin, quien precisó que había hablado con el productor y que la idea estaba siendo considerada.

“Cada propuesta pasa por un riguroso proceso de selección antes de ser rechazada o aprobada”, precisó McLaughlin en un comunicado.

“Debemos hacer revivir el patriotismo y el deber cívico en este país y estaremos encantados de revisar propuestas que se salgan de lo común”, añadió.

El productor Rob Worsoff

De qué trata el reality show The American

Rob Worsoff le dijo al WSJ que el programa The American pretende ser positivo.

“ No estamos hablando de Juegos del Hambre para migrantes ”, dijo al periódico, refiriéndose a las novelas distópicas y la serie de películas sobre adolescentes obligados a matarse entre sí para sobrevivir en competiciones televisadas.

“Esto no es: ‘si pierdes, te enviaremos en un barco fuera del país’”, apuntó.

En una presentación de 36 páginas revisada por WSJ, el equipo de Worsoff describe un reality show donde migrantes compiten para demostrar que son los más estadounidenses.

En un desafío ambientado en San Francisco, por ejemplo, los migrantes participarían en una competencia ambientada en la fiebre del oro, donde serían enviados a una mina para recuperar la mayor cantidad de oro .

En otro episodio que figura en la presentación, los concursantes se dividirían en equipos y se les colocaría en una cadena de montaje de automóviles en Detroit para reensamblar el chasis de un Modelo T .

La presentación detalla el inicio del programa con los concursantes navegando hacia Ellis Island, donde son recibidos por el presentador, un famoso estadounidense naturalizado. Worsoff y sus productores utilizan como ejemplo a los actores Sofía Vergara, Ryan Reynolds o Mila Kunis.

El reality show The American está planteado en Ellis Island, la isla frente a Manhattan en la ciudad de Nueva York donde millones de extranjeros desembarcaron en el siglo XX. Y los concursantes viajarían por todo el país en tren. Después de cada episodio, se eliminaría un asiento del tren.

Quién es Rob Worsoff

Es conocido en el mundo del espectáculo como escritor, productor y director de televisión. Nacido en Montreal, Quebec, Canadá, tiene experiencia en la creación y producción de series y reality shows para la TV.

Entre sus trabajos se encuentran la serie documental deportiva All or Nothing: Toronto Maple Leafs (2021), donde se desempeñó como escritor, productor ejecutivo y director de la serie que siguió una temporada completa del equipo de la NHL.

Además de los populares reality shows Duck Dynasty (2012, que sigue a una familia millonaria de Luisiana conocida por su negocio de caza de patos), Dating Naked (2014, donde un hombre y una mujer salen con dos pretendientes completamente desnudos en un lugar remoto y exótico) y The Millionaire Matchmaker (2008, donde la empresaria Patti Stanger empareja a millonarios con los hombres y mujeres de sus sueños).

El estilo “televisivo” de la administración Trump

McLaughlin, portavoz del DHS, confirmó al WSJ que el departamento recibe cientos de propuestas al año para posibles programas de televisión, desde documentales sobre operaciones de seguridad fronteriza hasta programas sobre investigaciones de delitos de cuello y corbata.

No es raro que las agencias de seguridad nacionales y locales consulten con productores de televisión. El DHS colaboró ​​durante años con los productores de Para atrapar a un Contrabandista de la cadena National Geographic de Disney.

Según el citado medio estadounidense, la gestión de la secretaria del DHS, Kristi Noem, al frente del departamento se ha caracterizado por un estilo televisivo que “ha priorizado la publicidad, en ocasiones en detrimento de las operaciones”.

El medio detalla que el DHS ha destinado más de 200 millones de dólares a una campaña publicitaria en la que Noem invita a los migrantes que se encuentran sin autorización en el país a regresar a casa.

A principios de 2025, Kristi Noem visitó la mega cárcel de Bukele en El Salvador que alberga a pandilleros y venezolanos deportados de Estados Unidos, donde la administración Trump ha encarcelado a cientos de hombres sin el debido proceso.

Según detalla el WSJ, Noem posó frente a los prisioneros “luciendo rizos perfectamente peinados y un reloj Rolex de cincuenta mil dólares”.