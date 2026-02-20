SUSCRÍBETE
    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Según reveló The Washington Post, la administración de Donald Trump impulsa la creación de una institución paralela para asumir las funciones de vigilancia y respuesta a brotes que realizaba antes la Organización Mundial de la Salud.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS. Foto: @WhiteHouse en X

    Tras concretar la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la administración de Donald Trump evalúa destinar US$ 2.000 millones anuales para reemplazar la institución.

    La idea sería replicar las funciones de vigilancia epidemiológica y respuesta a brotes que hasta ahora cumplía el organismo internacional.

    Así lo reveló The Washington Post, que citó a tres funcionarios de la administración informados sobre la propuesta.

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS Facebook @DonaldTrump

    Los detalles de la idea

    El plan apunta a reconstruir, bajo liderazgo estadounidense, sistemas como laboratorios, redes de intercambio de datos y mecanismos de respuesta rápida frente a emergencias sanitarias.

    Se trataría de una estructura paralela que operaría mediante acuerdos bilaterales con distintos países y una ampliación de la presencia de agencias federales de salud en decenas de naciones adicionales.

    Según el reporte, la cifra es considerablemente mayor a lo que Estados Unidos aportaba a la OMS antes de su retiro.

    De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el país contribuía con cerca de US$ 680 millones a la OMS, lo que representaba entre el 15% y el 18% del presupuesto total del organismo, estimado en unos US$ 3.700 millones.

    La nueva iniciativa triplicaría ese desembolso, es decir, más de US$ 2.000 millones.

    “Estos 2.000 millones de dólares en financiación al HHS servirán para construir los sistemas y las capacidades para hacer lo que la OMS hizo por nosotros”, afirmó uno de los funcionarios citados por el medio estadounidense.

    El HHS ha liderado las gestiones y solicitó los recursos a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) como parte de un esfuerzo más amplio para crear un organismo rival.

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Repercusiones de la propuesta

    La salida de Washington se oficializó a comienzos del segundo mandato de Trump.

    En su orden ejecutiva, el mandatario acusó a la OMS de “mala gestión” durante la pandemia de coronavirus y de exigir “pagos injustamente onerosos” a Estados Unidos.

    La agencia, en tanto, calificó la decisión como “una decisión que pone en peligro la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo”.

    Expertos en salud pública han cuestionado tanto la viabilidad como el costo del plan.

    Gastar dos o tres veces más para crear lo que ya teníamos acceso no tiene ningún sentido en términos de gestión fiscal”, dijo Tom Inglesby, director del Centro de Seguridad Sanitaria de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins y exasesor sobre COVID-19 durante la administración Biden.

    “No vamos a obtener la misma calidad ni la misma amplitud de información que tendríamos si estuviéramos en la OMS, ni vamos a tener la misma influencia que teníamos”, agrega.

    Atul Gawande, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y exadministrador adjunto de USAID para salud global, sostuvo que la propuesta llega tras recortes profundos en ayuda exterior.

    “Esto no revierte el daño. Es gastar más de lo que gastamos en la OMS para crear una institución que probablemente no sobrevivirá y que, sin duda, solo logrará una fracción de lo que logramos trabajando en conjunto con todo el mundo”, afirma.

    La incógnita, según consigna The Washington Post, es si el gobierno podrá construir un sistema de monitoreo global comparable al de la OMS y cuánto tiempo tomaría hacerlo.

    Donald Trump OMS Salud Organización Mundial de la Salud Estados Unidos

