3,3 millones de dólares. Esa es la multa que el astro brasileño Neymar Jr. tendrá que pagar por violar las normas ambientales durante la renovación de su mansión en la ciudad Mangaratiba, en las afueras de Río de Janeiro. Así lo informaron las autoridades la noche del lunes.

Y es que el futbolista estaba construyendo una laguna artificial en su mansión que no contaba con los permisos correspondientes, por lo que se le adjudicaron cuatro millonarias multas desde la Secretaría de Medio Ambiente de Mangaratiba.

La millonaria multa que deberá pagar Neymar por construir una laguna artificial en su mansión (Foto: Mangarativa Environment Department/Handout via REUTERS)

La respuesta de Neymar ante las multas por la laguna artificial en su mansión

Las autoridades detectaron “decenas de infracciones”, entre ellas, la “realización de una obra pasible de control ambiental sin autorización”, “captación y desvío de agua de río sin autorización”, y “remoción de tierras y supresión de vegetación sin autorización”.

Todo esto se expuso gracias a que la compañía que se encargó de construir el lago artificial, Genesis Ecosistemas, celebró la obra para Neymar en sus redes sociales.

El jugador del Paris Saint-Germain tiene 20 días para apelar la sanción. Sin embargo, consultado por The Associated Press, un portavoz del delantero de 31 años prefirió no dar comentarios sobre la situación.

Mientras tanto, el futbolista de 31 años se recupera actualmente de una operación en el tobillo derecho, a la que se sometió en Doha en marzo. El atacante no juega desde febrero y han surgido dudas sobre su permanencia en el PSG.