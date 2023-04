Las pistas que Taylor Swift habría dejado para informar de su ruptura con Joe Alwyn

Si hay una artista conocida por dejar señales sobre su vida privada en la música que hace, esa es Taylor Swift. Desde que estrenó su debut homónimo en 2006, la estadounidense se ha especializado en compartir canciones de amor y desamor que atraen a millones de personas en todo el mundo y que reflejan las situaciones emocionales por las que está pasando.

Solo a finales del año pasado —tras el estreno de su álbum Midnights (2022)— se convirtió en la primera artista de la historia en ocupar las diez primeras posiciones de la lista Billboard Hot 100, mientras que su gira “Eras” —que se encuentra en desarrollo por Estados Unidos— ha sido un éxito total de ventas.

La emoción de los fanáticos en torno a la autora de “Shake It Off” es intensa, tanto que se dedican a analizar los mensajes implícitos que entrega a través de sus creaciones.

Taylor Swift. Foto: Taylor Swift.

Incluso, ella misma había confirmado en 2019 que se preocupa de dejar estos rastros.

“Me encanta que les gusten las pistas crípticas, porque mientras les guste, seguiré haciéndolo”, dijo en declaraciones reunidas por The Sun, “es divertido, se siente travieso y juguetón”.

Ahora, el foco se centra en su ruptura con el actor británico Joe Alwyn, con quien tenía una relación de pareja desde 2016 y de la que se supo su término este sábado 8 de abril, a través de informaciones publicadas por Entertainment Tonight.

Según dijo a The Sun posteriormente una fuente cercana, dejaron de estar juntos “hace unas semanas”.

Taylor Swift y Joe Alwyn durante su relación. Foto: Jackson Lee / Getty Images.

“Naturalmente, estas cosas son difíciles para los involucrados y no ha sido fácil”, añadió, “están respetando la privacidad del otro y con el tiempo piensan que podrían ser buenos amigos”.

Frente a esta situación, los fanáticos más acérrimos de la autora compartieron en las redes sociales sus teorías sobre cómo ella habría insinuado el fin de su romance.

Taylor Swift y las pistas para informar de su ruptura con Joe Alwyn

Actualmente, la autora de Midnights se encuentra en medio de la gira Eras por Estados Unidos. Y uno de los puntos que más ha llamado la atención, es que cambió repentinamente la lista de canciones en su concierto en Arlington, Texas, a finales del mes pasado.

En vez de cantar “Invisible String”, un tema sobre la conexión entre amantes, interpretó “The 1″, la cual alude a una relación que no prosperó.

“Nos estaba diciendo algo”, escribió un seguidor a través de Twitter, mientras que otro dijo que “era la pista definitiva”.

“Esto es real”, agregó un tercero en la misma plataforma.

Otro fue más allá y se cuestionó: “¿Habrán terminado porque Joe realmente quería casarse con ella y Taylor no?”.

A dicha modificación en su setlist, también se le suma que ha incluido otros temas de ruptura como “White Horse” y “Sad Beautiful Tragic” en sus últimas presentaciones, mientras que el hecho de que parta con “Miss Americana & the Heartbreak Prince” también es interpretado como una pista.

En sus seis años juntos, Swift y Alwyn se mostraron más bien reticentes a compartir detalles sobre su relación.

Taylor Swift y Joe Alwyn durante su relación. Foto: El País.

De hecho, el actor —quien participó en álbumes como Folklore (2020) y Evermore (2020) bajo el seudónimo William Bowery— había dicho el año pasado: “Si me dieran una libra por cada vez que me han dicho que estoy prometido, tendría un montón de libras (...) la verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, tampoco”.

Informaciones reunidas por The Sun sugieren que el Alwyn estaría en Londres descansando con su familia, después de actuar en la película And ambientada en Nueva Orleans, Luisiana.

Por su parte, Swift continúa con una gira por Estados Unidos que tiene expectantes a sus seguidores de todo el mundo.