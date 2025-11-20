En medio de las altas temperaturas, llega un día de respiro para la Región Metropolitana. Este jueves 21 de noviembre, el cielo se pinta de gris y el termómetro por fin marcará una máxima inferior a los 30 °C que nos acompañaron en las últimas jornadas. Pero, ¿llega la lluvia a Santiago?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la máxima hoy será de 25 °C, y la mínima de 12 °C.

El cielo se mantendrá nublado o con nubosidad parcial durante todo el día, por lo que se espera una jornada mucho más fresca en comparación a las anteriores, según el pronóstico.

Además, distintos meteorólogos anunciaron la posible caída de lluvia en algunos sectores de la RM.

Pronóstico hoy: en qué parte de Santiago caerá lluvia. Foto: ATON.

¿Caerá lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico

Según explicó Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, este jueves ocurrirá “algo muy particular”: en medio del calor abrumante, el termómetro bajará e incluso, podría llegar la lluvia.

“Algunos modelos indican precipitaciones para la RM”, mencionó la experta.

Por su parte, Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, también anticipó la posible caída de “algunas gotitas de precipitación en la precordillera y algunas comunas del sector oriente”. Si es que pasa, serían tan débiles que no podrían ser detectadas por los pluviómetros.

De acuerdo a Meteored, esta inestabilidad repentina está provocada por una vaguada en altura que fue “impulsada” por el avance de un sistema frontal que viene desde el sur del país.

“Este escenario favorecerá chubascos de nieve sobre los 3.500 metros, además de probables tormentas eléctricas en sectores cordilleranos” , escribió en la plataforma la meteoróloga Laura Batista Faz.

La especialista anticipó que San José de Maipo podría tener “goterones aislados”, y si es que llegara la lluvia, se concentraría más que todo en la cordillera alta de la RM.

Eso sí, las comunas con el tiempo más fresco serán las del sector oriente, como La Reina, Vitacura y Las Condes, así como Melipilla y Talagante (cerca de los 21 °C).

En cambio, en el centro de Santiago, Lampa y Tiltil, la máxima rondará entre los 23 y 24 °C, por lo que estará fresco, pero aún así agradable.