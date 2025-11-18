Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

Aunque es más común que el sur de Chile tenga más lluvia que las regiones ubicadas en la zona central, el pronóstico muestra que el miércoles 19 de noviembre llegará un nuevo sistema frontal que dejará chubascos en varios sectores.

Esto, gracias a que el anticiclón que había bloqueado la llegada de los frentes se debilitó. Ahora, la lluvia podría desplazarse con más facilidad desde el sur hasta el centro del país.

De acuerdo a Meteored, este próximo sistema frontal será pequeño, pero podría dejar lluvia en forma de chubascos en al menos tres regiones de Chile .

En qué regiones de Chile habrá lluvia esta semana

Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que esta semana será bastante lluviosa para la Región de Aysén.

Además, los chubascos de este sistema frontal, que debiese comenzar el miércoles 19, se extenderán sobre la Región de La Araucanía, Región de Los Lagos y parte de la Región del Biobío.

Desde Meteored explicaron que, además, entrará aire frío que permitirá bajar las temperaturas máximas tanto en el sur, como en el centro del país.

Se espera “abundante nubosidad y el probable desarrollo de nubes de tormentas en sectores cordilleranos de toda la zona central ”.

Sin embargo, la Región Metropolitana no presenta probabilidades de lluvia esta semana . El miércoles, la temperatura máxima podría bajar hasta 29 °C, pero el resto de los días se mantendrá sobre los 30 °C.

El tiempo en Santiago para esta semana

En el norte y centro del país, el calor perdurará hasta el fin de semana , anticiparon desde Meteored.

En paralelo, Meteochile pronostica lo mismo: temperaturas sobre los 30 °C para casi toda la semana en Santiago, con la excepción de que miércoles y jueves, podría bajar a 29 °C y los cielos se mantendrían con nubosidad parcial.

Sin embargo, el fin de semana volverá a ser caluroso, sobre los 30 °C hasta el domingo, 23 de noviembre.