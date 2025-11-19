¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Las altas temperaturas marcan el pronóstico en Santiago: casi todos los días, se ha superado la barrera de los 30 °C y el calor casi veraniego se siente en toda la ciudad. Sin embargo, pronto podría haber un día de la semana más fresco y hasta con un poco de lluvia .

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el jueves 20, gran parte de la Región Metropolitana tendrá una temperatura más templada, con una máxima de 25 °C y un cielo que permanecerá nublado durante casi todo el día.

Pero, ¿podría eventualmente llegar algo de lluvia?

¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

¿Habrá lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico

La nubosidad y baja del termómetro serán provocados por un paso frontal que se desplazará sobre la Región Metropolitana este jueves, 20 de noviembre.

Le dará un respiro a la capital y en general a la zona central, después de varios días de calor intenso y altas temperaturas de hasta 34 °C.

Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, las nubes que cubrirán el cielo durante esa jornada “refrescará el ambiente desde la Región de Valparaíso hasta la Región de O’Higgins, incluyendo a Santiago. Será muy agradable”.

No se tratará de un cielo completamente cubierto y gris, pero sí lo suficiente como para dar un alivio del sol.

Sobre la posibilidad de lluvia en Santiago, el experto indicó que “podrían caer algunas gotitas de precipitación en la precordillera y algunas comunas del sector oriente” este jueves.

Pero será tan débil y mínima que ni siquiera podría registrarse en los pluviómetros de la ciudad.

¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

Las regiones que sí tendrán lluvia durante la semana

Mientras que la Región Metropolitana tendrá solo atisbos de lluvia ligera, el escenario cambia radicalmente en el pronóstico del sur del país.

Está pronosticada la llegada de un sistema frontal que dejará lluvia en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía.

Además, el norte de Chile también tendrá lluvia: un aviso de Meteochile advirtió que podrían presentarse tormentas eléctricas y chubascos aislados en la cordillera de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.