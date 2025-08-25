SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile

Un anticiclón marca el inicio de la semana en Chile, tras un fin de semana con frío y cielos despejados en la Región Metropolitana. Este fenómeno atmosférico traerá cambios importantes en las condiciones del tiempo en distintas zonas del país.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile. Foto: ATON.

Un cielo despejado y el sol resplandeciente le dieron la bienvenida a un nuevo comienzo de semana en Santiago. Un panorama muy distinto al de hace unos días, cuando la lluvia, viento y nieve se tomaron el tiempo en la ciudad.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fin de semana pasado se registraron temperaturas bajo cero en la Región Metropolitana. El frío se sintió durante el sábado y domingo, pese a que los cielos se mantuvieron sin nubosidad.

Pero todo cambiaría a partir de este lunes 25, con la llegada de un anticiclón que traerá un tiempo más primaveral, estable y con un aumento en las temperaturas.

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile. Foto: ATON.

Qué es un anticiclón, el fenómeno que llega a Chile estos días

Un anticiclón es una zona donde la presión atmosférica es muy alta. Para entenderlo mejor, hay que imaginarlo como una masa de aire pesada que empuja hacia abajo.

Por sus características, esta masa impide la formación de nubes. Por ello, cuando hay un anticiclón presente, los días suelen ser despejados, con sol y sin ningún atisbo de lluvia.

No obstante, en invierno, puede atrapar el aire frío y provocar un descenso de las temperaturas, pero también retiene la contaminación, lo que provoca que los niveles de calidad de aire en las ciudades sean malos.

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile. Foto: ATON.

Cómo estará el tiempo los próximos días, según el pronóstico

Gracias al anticiclón, la zona norte y zona central del país tendrán días calurosos con cielos despejados. En cambio, en el sur continuará la nubosidad y lluvias, propias de la temporada invernal.

De acuerdo a Meteored, este es el escenario de temperaturas que le espera a cada sector del país:

  • Zona central. La Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins tendrán máximas entre los 22 a 25 °C, que son valores inusuales en invierno. Por su parte, Maule, Ñuble y Biobío tendrán tardes templadas entre 20 y 21 °C.
  • Zona norte. Las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta tendrán sol fuerte con máximas hasta los 30 °C en algunos sectores, como Pica. Atacama y Coquimbo también tendrán días soleados, aunque el martes 26, una vaguada costera podría nublar el cielo, aunque las temperaturas se mantendrán agradables.
  • Zona sur. Desde La Araucanía hasta Los Lagos, los cielos tendrán nubosidad y temperaturas mínimas frías (especialmente en las mañanas), aunque máximas templadas entre los 15 y 18 °C. La lluvia podría volver a mitad de semana.
  • Zona austral. En las regiones de Aysén y Magallanes, la semana comienza con precipitaciones que podrían oscilar entre los 15 y 50 mm de agua caída, según el sector. No obstante, ciudades como Punta Arenas y Coyhaique tendrán máximas templadas entre los 8 y 11 °C.

La lluvia y nieve podrían eventualmente regresar al centro y sur del país, aseguraron desde Meteored, a partir del jueves 28. No obstante, hay que estar pendientes al pronóstico en los días anteriores al evento, para tener mayores certezas.

Lee también:

Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyTiempo en SantiagoAnticiclónAnticiclón en SantiagoTiempo SantiagoClimaClima hoyClima en SantiagoClima SantiagoMeteorologíaLluviaNieveLluvia en SantiagoNieve en SantiagoDirección Meteorológica de ChileDMCMeteochileQué es un anticiclónCuándo vuelve la lluviaOla de calorInviernoFríoInvierno en SantiagoFenómenoFenómeno meteorológicoPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaPronóstico SantiagoLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

Leitao y reclutamiento de menores para cometer delitos: “Vamos a focalizar acciones en algunos barrios priorizados”

Presidente de Evópoli lanza crítica a comando de Matthei y pide que cambios en equipos “no se estén comentando por la prensa”

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

5.
Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”
Chile

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios

Leitao y reclutamiento de menores para cometer delitos: “Vamos a focalizar acciones en algunos barrios priorizados”

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias
Negocios

Clapes UC proyecta que el precio de las bencinas presionará el gasto para las Fiestas Patrias

Álvaro García reafirma el compromiso fiscal del gobierno y responde a Lautaro Carmona por críticas a Marcel

El dólar avanza luego del desplome marcado por el simposio de Jackson Hole en Estados Unidos

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile
Tendencias

Qué es un anticiclón, el fenómeno que provocará un cambio brusco en el tiempo en Santiago y otras regiones de Chile

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

Cómo es la nueva laptop con pantalla enrollable disponible en Chile

Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave
El Deportivo

Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev estalla tras la interrupción de un fotógrafo en un momento clave

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda
Mundo

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Caso Epstein: acusadora del magnate tendrá libro póstumo mientras exsocia busca vincular a Lady Di en escándalo

Hamas acusa a Israel de un nuevo crimen de guerra por ataque “deliberado” sobre médicos y periodistas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo