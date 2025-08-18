SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

La NOAA alertó que el fenómeno climático La Niña podría regresar en los próximos meses. Este evento aumentaría el riesgo de olas de calor, incendios forestales y sequía.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) acaba de encender una nueva alerta: el fenómeno La Niña, capaz de alterar el tiempo en varias regiones del mundo, podría regresar pronto.

Como una vieja conocida, La Niña estaría dando indicios de su pronto desarrollo en el océano y, de seguir así, podría alcanzar su máxima intensidad entre la primavera y verano del hemisferio sur. Es decir, en los próximos meses.

Así, sería el quinto año consecutivo en que este evento ocurre. Y si logra desarrollarse pronto, Chile sentirá sus efectos en el verano.

¿Qué significa la llegada de La Niña? ¿Cómo afectará el tiempo en Chile? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

Qué es el fenómeno La Niña

En términos generales, La Niña es un fenómeno climático que forma parte del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Consiste en el enfriamiento por debajo del promedio de las temperaturas superficiales del océano Pacífico Ecuatorial.

Con estas condiciones, el tiempo en la atmósfera cambia: algunas zonas se vuelven más lluviosas (como Colombia), mientras que otras experimentan sequías (como Chile y Argentina).

El reciente informe de la NOAA sobre el fenómeno La Niña

De acuerdo al informe de la NOAA, publicado este 14 de agosto de 2025, el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se encuentra en estado neutral. Esto significa que no están activos ni La Niña ni El Niño.

Las probabilidades (56%) indican que se mantendrá así hasta que termine el verano 2025 del hemisferio norte y el invierno del hemisferio sur.

Sin embargo, “luego de esto, se favorece un período breve de condiciones de La Niña para otoño y temprano en el invierno 2025-26 (en el hemisferio norte) antes que las condiciones se reviertan a ENSO-neutral”, se lee en el documento.

Esto quiere decir que existe una alta probabilidad de un episodio breve de La Niña entre la primavera y principios del verano 2025-2026 en Chile.

El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

Los efectos del fenómeno La Niña en Chile

De acuerdo a los antecedentes de La Niña en Chile en los últimos veranos, los efectos del fenómeno suelen ser:

  • Menos lluvias en la zona central y sur. Esto suele agravar la latente sequía que vive el país, además que en verano, ya llueve poco de por sí.
  • Mayor riesgo de olas de calor.
  • Mayor riesgo de incendios forestales.
  • Temperaturas más frías. Aunque no suele percibirse tanto, pues el cambio climático aumenta las temperaturas extremas.

Lee también:

Más sobre:Fenómeno La NiñaLa NiñaENOSENSOClimaEl tiempoVeranoInviernoFenómeno El NiñoNOAAAdministración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados UnidosEl Niño-Oscilación del SurCuándo vuelve La NiñaQué es el fenómeno La NiñaEfectos del fenómeno La NiñaFenómeno La Niña en ChileEstado neutralLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática

Vicepresidente de Gulf: “En cuatro o cinco años, multiplicaremos por diez nuestra presencia en Chile”

Aeropuertos de Chile: viajes internacionales de pasajeros aumentan 4,6% impulsados por Brasil

Colocaciones de deuda en el mercado local saltan en el primer semestre a niveles prepandemia

La influencia de Argentina en los resultados de las empresas chilenas

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

5.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei
Chile

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei

Desconocidos disparan en varias ocasiones contra base municipal en Estación Central

El ambicioso plan de Valencia para reformar la persecución de delitos en la Región Metropolitana

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática
Negocios

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática

Vicepresidente de Gulf: “En cuatro o cinco años, multiplicaremos por diez nuestra presencia en Chile”

Más mujeres en directorios: con la pelota en la cancha

Estos hábitos pueden proteger a las personas con riesgo de demencia, según una nueva investigación
Tendencias

Estos hábitos pueden proteger a las personas con riesgo de demencia, según una nueva investigación

El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

Qué se sabe del virus que hace salir “tentáculos” a los conejos

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique
El Deportivo

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Quedó al borde del descenso: Neymar explota en llanto tras sufrir catastrófica goleada con el Santos

El proyecto más duradero del Ingeniero: Manuel Pellegrini inicia su sexta temporada al mando del Betis

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca
Mundo

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Estados Unidos y Corea del Sur inician nuevos ejercicios militares a gran escala ante las quejas de Pyongyang

Bolivia: estas son las cinco urgencias que deberá enfrentar el próximo gobierno

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot