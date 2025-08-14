SUSCRÍBETE
Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Una baja segregada impactará la zona central este fin de semana largo, generando inestabilidad atmosférica, nubosidad y precipitaciones. La DMC emitió un aviso por tormentas eléctricas.

Nicole Iporre
Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Foto: Referencial.

Un fin de semana largo e invernal. Ese es el panorama que le espera a la zona central en las próximas horas, pues una baja segregada modificará el tiempo de forma considerable, y traerá lluvia y hasta tormentas eléctricas, según el aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Este fenómeno suele provocar inestabilidad en el tiempo, mucha nubosidad y precipitaciones que pueden escalar hasta una tormenta eléctrica.

De acuerdo al aviso de la DMC, las regiones posiblemente afectadas por las tormentas eléctricas el viernes, 15 de agosto, serán:

  • Región Metropolitana.
  • Región de O’Higgins.
  • Región de Valparaíso.

En el resto de las comunas que comprenden la zona central, habrá lluvia y el termómetro tendrá un descenso importante. Esto es lo que se sabe del pronóstico para este fin de semana largo, hasta ahora.

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Foto: ATON.

Qué es una baja segregada, el fenómeno que provocará tormentas eléctricas en Santiago

Una baja segregada es un tipo de sistema de baja presión que se “desprende” del flujo general del a atmósfera en altura. De ahí, su nombre “segregada”, pues queda en esa posición de la circulación principal.

En otras palabras, es como una bolsa de aire frío que se separó de la corriente de aire en altura (la corriente en chorro) y quedó como un “remolino independiente”. Al no estar conectada con la circulación general, puede moverse de forma lenta o quedarse mucho tiempo en un solo lugar.

Sus efectos suelen ser: inestabilidad en el tiempo, nubosidad abundante y precipitaciones intensas. También puede favorecer la aparición de tormentas eléctricas y nevadas.

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Foto: ATON.

Cuándo comienza la lluvia en Santiago, Valparaíso y Rancagua

La lluvia y tormentas eléctricas deberían comenzar en el Archipiélago de Juan Fernández, informó la DMC en un primer aviso. Después, este evento debiese desplazarse hacia las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins el próximo viernes, 15 de agosto.

De acuerdo a la plataforma especializada Meteored, no solo traerá lluvia y tormentas, sino también temperaturas bajas. Valparaíso tendrá mínimas de 10 °C y máximas de 13 °C.

Por su parte, la Región Metropolitana tendrá mínimas de hasta 9 °C y máximas de 14 °C, mientras que la Región de O’Higgins presentaría una mínima de 9 °C y máxima de 12 °C.

Las lluvias y tormentas se concentrarán únicamente el viernes, según el pronóstico. El sábado 16 y domingo 17, el tiempo debiese estabilizarse más, aunque el cielo podría mantenerse encapotado.

