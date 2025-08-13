SUSCRÍBETE
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Santiago vive una semana marcada por temperaturas inusuales, con máximas que superan los 20 °C. Pero el tiempo cambiará bruscamente hacia el fin de semana, por la llegada de un sistema frontal.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Confirman la llegada de un ciclón extratropical a la zona central: ¿habrá lluvia en Santiago? Foto: ATON.

Varios días de calor inusual vivirá Santiago, antes de un nuevo evento de lluvia hacia el final de la semana. Así lo establece el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC): este miércoles 13 el termómetro marcará hasta 24 °C en Santiago, y el jueves 14, también rondará los 20 °C.

Pero el tiempo cambiará bruscamente el viernes 15, jornada que corresponde a un feriado nacional.

Según explicaron desde la plataforma especializada Meteored, ese día llegará una baja segregada o núcleo frío en altura a la zona central y norte del país, y modificará el tiempo para volverlo nuevamente más invernal.

Se esperan lluvias, nieve y hasta tormentas eléctricas.

Hasta posibles tormentas eléctricas: este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Cuándo habrá lluvia en Santiago según el tiempo

Este miércoles 13 será el día más cálido de la semana: por ejemplo, en Santiago Centro, Tiltil, Lampa y San José de Maipo se esperan temperaturas entre los 22 y 24 °C, muy alejadas del promedio que se registra en temporada de invierno.

Pero el jueves 14 será el día de transición hacia el frío: las máximas estarán cercanas a los 20 °C, no obstante, durante la noche cambiará el escenario para dar paso a un día mucho más invernal.

El viernes 15 será el día clave para la lluvia en Santiago: el cielo estará completamente cubierto con nubes, y habrá llovizna débil desde la madrugada que se intensificará a lo largo del día para cerrar el día con chubascos importantes.

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Según Meteored, la mayor cantidad de agua se concentrará entre las 16:00 y 20:00 horas.

Además, el frío se sentirá de forma inminente: el termómetro marcará una máxima de 13 °C.

Cuánta lluvia caerá en Santiago este viernes, según el pronóstico

Según confirmó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, el viernes se presentarán varios chubascos en Santiago, además de la posibilidad de que se generen tormentas eléctricas y nieve en el sector cordillerano.

Desde la DMC anticiparon que podrían caer entre 5 y 10 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana.

“Hay sectores que pueden recibir 2 mm y otros, más a la precordillera, 10 mm. Así que es una precipitación importante”, aseguró el experto.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta la 1 o 2 de la madrugada del sábado 16. Pero una vez que se detengan, no volverán: ese día se espera un día nublado, pero en calma y templado.

