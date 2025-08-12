Hasta posibles tormentas eléctricas: este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Al menos tres días particularmente cálidos. Así se vive el inicio de esta semana en Santiago, con temperaturas máximas que llegarán hasta los 24 °C, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), un calor inusual para la temporada de invierno. No obstante, el tiempo cambiará bruscamente hacia el final de la semana.

Y es que el pronóstico anticipó la llegada de una baja segregada a la zona central, un tipo de sistema meteorológico que suele generar nubosidad abundante, lluvia persistente y hasta tormentas eléctricas.

¿Cuándo volverá a llover en Santiago? ¿Qué tan intensa podría ser esta precipitación? Esto es todo lo que dice el tiempo, hasta ahora.

Hasta posibles tormentas eléctricas: este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el pronóstico del tiempo

De acuerdo a la plataforma especializada Meteored, hacia el final de la semana, la zona central sufrirá cambios “drásticos” en el tiempo: mañanas frescas, nubes costeras y posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos.

El día clave, donde se anticipa lluvia para Santiago, será el viernes 15 de agosto.

En esta jornada, llegará una baja presión acompañada de un núcleo frío que generará un tiempo inestable y nieve en la cordillera ubicada entre la Región de Coquimbo, pasando por la Región Metropolitana, hasta la Región del Maule.

Toda esta zona podría eventualmente tener precipitaciones en forma de granizo y posibles tormentas eléctricas.

Hasta posibles tormentas eléctricas: este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Cuánta lluvia caerá en Santiago el próximo viernes

Según la DMC, el viernes en la capital habrá una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto y comenzará con una llovizna débil, para después intensificarse poco a poco y llegar hasta chubascos.

Cerca de 14 milímetros de lluvia podrían caer en este evento, según los modelos de Meteored, lo que corresponde a una lluvia ligera a moderada.

Toda esta inestabilidad llegaría a la calma el sábado 16. Este día, el termómetro subirá a una máxima de 17 °C, y no hay precipitaciones pronosticadas. Únicamente, los cielos se mantendrían con nubosidad parcial.