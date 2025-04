El Papa Francisco fue muy diferente a otros líderes de la Iglesia Católica. En junio de 2013, el humo blanco que salía de la Capilla Sixtina del Vaticano anunciaba que Jorge Mario Bergoglio, nacido y criado en Argentina, era el nuevo sumo pontífice, y una de sus primeras frases fue “yo no quise ser Papa”.

Para muchas personas —creyentes y no— Bergoglio será recordado como uno de los líderes de la Iglesia Católica con ideas más progresistas.

El argentino muchas veces pronunció declaraciones que causaron conmoción, al desafiar a la misma Santa Sede y sus creencias más rígidas, como el rechazo a la homosexualidad.

Y aunque estas ideas no siempre se plasmaron en la práctica, sí abrieron debates en las sociedades del mundo. Estas son las 6 frases más polémicas del Papa Francisco.

“¿Quién soy yo para juzgar?”: las 6 frases polémicas del Papa Francisco que resumen su distinto legado en el Vaticano. Foto: REUTERS.

1. “Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”

En el año 2013, el Papa Francisco se pronunció acerca de las personas homosexuales y su relación con la Iglesia Católica. Si bien no se mostró a favor del “lobby gay”, aseguró que tienen que formar parte de las sociedades.

“En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se deben marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad” , dijo el pontífice en un punto de prensa.

Tres años después, en 2016, el líder declaró que la Iglesia Católica debía pedir perdón a todos los homosexuales por haberlos marginado durante tanto tiempo.

Y si bien siempre insistió en que la homosexualidad “es un pecado”, en diciembre de 2023 autorizó que se pueda dar la bendición a parejas del mismo sexo, aclarando que en ningún caso se trata del sacramento del matrimonio como tal.

2. “El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad”

Uno de los temas por los que más abogó el papa Francisco fue la lucha contra la desigualdad que sufren las mujeres no solo en la iglesia, sino también alrededor del mundo: “Herir a una mujer es ultrajar a Dios” , dijo en una ocasión.

Para el sumo pontífice, “el mundo necesita que las mujeres estén presentes en todos los espacios donde se toman decisiones”.

Aunque cerró la puerta para que las mujeres puedan acceder al sacerdocio, manifestó que una iglesia sin mujeres es “como el Colegio Apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad o ser madre de familia. Es más fuerte, es el ícono de la Virgen, la que ayuda a crecer a la Iglesia”.

3. “Abusar de niños es una enfermedad”

Después de que se destaparan los múltiples casos de pederastía en la Iglesia —y que muchos de ellos habían sido encubiertos—, el Papa Francisco decidió impulsar reformas no solo para evitar nuevos abusos, sino también para ayudar a las víctimas.

“Abusar de niños es una enfermedad. Y debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes” , dijo en 2017, en una entrevista con la revista italiana La Civilta Cattolica.

También decidió pedir perdón en nombre de la Iglesia: “Desafortunadamente, hay un número considerable de víctimas. Me gustaría expresarles mi tristeza y dolor por el trauma que sufrieron”

“Esto es además mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante tanto tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones”.

4. “Me duele ver a un sacerdote o una monja con un auto último modelo”

El Papa Francisco siempre quiso liderar una Iglesia distinta a la que se mostraba en ese entonces. Lujos, piezas de oro y mucho dinero son algunos de los patrimonios que tiene el Vaticano, pero el argentino siempre abogó por un estilo de vida más sobrio y moderado.

Es más, quería que gran parte de los recursos se enfocara en los más necesitados.

Fue por esta razón que Jorge Mario Bergoglio eligió Francisco como su nombre pontífice: en honor a Francisco de Asís, un hombre religioso y austero que solidarizaba con la pobreza.

“Francisco era un hombre pobre. Cómo me gustaría que la Iglesia fuera pobre… y para los pobres”, pronunció en el Vaticano. “A mí me duele ver a un sacerdote o una monja con un auto último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza”.

5. “Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no”

En una parroquia en Roma, en el año 2015, el papa Francisco conoció a una mujer que estaba embarazada de su octavo bebé. Y en ese momento, decidió regañarla por los peligros a los que exponía a su cuerpo.

Según explicaron desde BBC Mundo, el pontífice argentino le dijo que estaba tentando a Dios y que podía morir en su embarazo, dejando a sus otros siete hijos huérfanos. Pero ella le dijo que “confiaba en Dios” y que creía que todo saldría bien.

“Dios te da los medios, sé responsable. Algunos creen, y disculpen la palabra, que para ser buenos católicos debemos ser como conejos. ¡No! Paternidad responsable”, dijo en ese momento a la prensa.

Pese a ello, perduró con la creencia de que los métodos anticonceptivos son un pecado, excepto el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades.

El papa abogó que los mejores métodos para evitar los embarazos son los “naturales”, en especial la abstinencia.

6. “Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano”

La abrupta llegada de Donald Trump a la presidencia, junto a sus medidas extremas, también conmocionó al Papa Francisco, en especial cuando una de sus primeras promesas fue construir un muro entre Estados Unidos y México para frenar a los migrantes.

Ante ello, el pontífice dijo en 2016: “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Eso no está en los evangelios”.