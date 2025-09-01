Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

El extenista suizo Roger Federer ingresó a un selecto club: el de los deportistas que han alcanzado la categoría de multimillonarios.

Según estimaciones publicadas por Forbes, el viernes, el ícono del tenis se convirtió en el séptimo atleta en la historia en superar la marca de los US$ 1.000 millones de dólares .

Federer se retiró en 2022, pero posee actualmente un patrimonio neto de alrededor de US$ 1.100 millones, cifra impulsada principalmente por su participación minoritaria en la marca suiza de ropa y calzado deportivo On.

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Durante su carrera ya había acumulado cerca de US$ 1.000 millones fuera de la cancha gracias a contratos de patrocinio.

Además, fue el tenista mejor pagado del mundo durante 16 años consecutivos, a pesar de que sus ganancias en premios fueron menores que las de Novak Djokovic y Rafael Nadal.

En 2020, Federer incluso encabezó la lista global de atletas mejor pagados, con ingresos de US$ 106,3 millones antes de impuestos.

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes Kirsty Wigglesworth

Quiénes son los otros multimillonarios

Con este hito, se transformó en el segundo tenista multimillonario, después del rumano Ion Țiriac, quien logró su fortuna tras retirarse e invertir en distintos negocios luego de la caída del comunismo.

Además de Federer y Țiriac, la lista de deportistas multimillonarios de Forbes incluye a las leyendas del básquetbol Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James y Junior Bridgeman, además del golfista Tiger Woods .

Entre ellos, solo Woods y James alcanzaron la categoría de multimillonarios mientras aún estaban en competencia.

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes John Minchillo

Quién lidera en el tenis actual

La publicación también reveló que el español Carlos Alcaraz fue el tenista activo mejor pagado de los últimos 12 meses , con ingresos de US$ 48,3 millones, seguido por el italiano Jannik Sinner (US$ 47,3 millones) y la estadounidense Coco Gauff (US$ 37,2 millones).

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

En conjunto, los 10 tenistas con mayores ingresos acumularon US$ 285 millones en el último año, un 16% más que en 2023, aunque todavía por debajo del récord de US$ 343 millones alcanzado en 2020.