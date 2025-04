“Si Jesús y Buda hubiesen tenido nuestros horarios de trabajo…”: la boyband Five habla sobre su regreso a los escenarios

Han pasado más de dos décadas desde que Five, la boyband británica que brilló entre finales de los 90 y principios de los 2000, optó por dar un paso al costado y alejarse de los estudios de grabación y los escenarios.

Con grandes éxitos como When the Lights Go Out y Keep On Movin’, el grupo consiguió posicionar más de una decena sencillos en el Top 10 de Reino Unido, con un estilo característico que los llevó a convertirse en los “chicos malos” del género.

Sin embargo, las tensiones entre sus integrantes y el explosivo salto a la fama llevaron a que Five comenzara a desmoronarse.

Ritchie Neville, Scott Robinson, Abz Love, Sean Conlon y Jason “J” Brown sentían que el trabajo los abrumaba. Y no eran conscientes de que sus compañeros sentían lo mismo.

Cuando Sean se marchó en 2001 para cuidar de salud mental —un tema que no era frecuente en las conversaciones en ese entonces— , se le afirmó a los demás integrantes que sufría de una mononucleosis infecciosa.

Ese fue el motivo de por qué fue reemplazado por una figura de cartón en el video de Let’s Dance, publicado ese mismo año.

En paralelo, los rumores sobre enfrentamientos en el estudio y en el backstage del programa musical CD:UK del canal británico ITV eran cada vez más latentes.

En un momento, incluso, Scott y Sean acusaron a Jason de acoso.

La situación entre bastidores durante sus primeros años de fama llevó a que, por un tiempo, Five conservara el nombre a pesar de que la formación se vio limitada a cuatro. Luego, solo quedaron tres: Scott, Ritchie y Sean.

Estos últimos publicaron un sorpresivo álbum de estudio años después, titulado Time (2022).

Pero ahora, Five, con sus cinco miembros originales, se encuentra en los preparativos para volver a los escenarios en grande: tienen agendada una gira de 25 conciertos por estadios, la cual empezará a finales de este año.

Las citas —que hasta el momento solo contemplan a Reino Unido e Irlanda— arrancarán el próximo 29 de octubre en el Utilita Arena de Cardiff.

En una reciente entrevista con The Guardian, Jason anticipó: “Cuando vuelvo a la sala con estos chicos, esa auténtica juventud sigue ahí dentro de todos nosotros”.

Sus compañeros comparten impresiones similares. Sean aseguró: “Es l a primera vez que todos estamos realmente unidos , donde simplemente se siente bien”.

“Si Jesús y Buda hubiesen tenido nuestros horarios de trabajo…”: la boyband Five habla sobre su regreso a los escenarios. Foto: archivo.

Cómo se gestó el regreso de Five a los escenarios

Scott contó al citado periódico británico que los cinco se reunieron en una casa arrendada en las afueras de Birmingham a finales de 2023.

En esa instancia inicial, dijo, no buscaban volver como grupo, sino que más bien “se trataba de volver a ser amigos” y “reconectar”.

Cuando se les preguntó sobre las eventuales dudas de si volvían para obtener ganancias económicas, Ritchie dijo que esas ideas son “tonterías”.

“Si hubiéramos querido sacar tajada, lo habríamos hecho hace 15 años. Volver al mundo público como los cinco y enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros demonios, tanto individual como colectivamente, es un verdadero proceso de sanación ”.

Desde la perspectiva de Abz, Five “es más grande que nosotros”.

“Todos hemos tenido nuestros momentos, sin duda, pero tiene que suceder. No hay nada que lo pare”, aseguró, para luego decir en tono risueño que su emoción es tan grande que incluso haría la gira de forma gratuita.

De acuerdo a Ritchie: “No habíamos estado en la misma habitación durante unos 20 años”.

Relató que tras la disolución del grupo, se fue por un corto periodo de tiempo a Australia. Ahí, se dio cuenta de que no podría escapar de su historia con Five.

“Escuché a Dave Grohl (ex miembro de Nirvana y actual líder de Foo Fighters) hablar de cómo, tras la muerte de Kurt (Cobain), se fue a unas montañas de Irlanda para recomponerse”, relató Ritchie.

Según comentó: “(Grohl) vio a un joven irlandés caminando con una camiseta con la cara de Kurt Cobain y pensó: ‘Nunca voy a escapar de esto, tengo que volver y afrontar las consecuencias’. Así nacieron los Foo Fighters”.

Bajo su visión, el caso de Five es “un poco parecido: intentas resistirte, y simplemente persiste”.

“Por suerte o por desgracia, lo que hicimos fue lo suficientemente grande y exitoso como para que no podamos escapar de ello , y lo hemos aceptado”.

Cómo los integrantes de Five lograron retomar sus relaciones

Con los años, aseguraron, cada uno de los integrantes ha aprendido a comprender mejor las emociones del otro.

Sean tenía 15 años cuando se mudó a una casa compartida con el grupo en Surrey. En ese entonces, Jason tenía 23.

En 2012, en el programa The Big Reunion de ITV, Sean relató que Jason le dijo en una oportunidad que lo odiaba desde la primera vez en que lo escuchó cantar.

Este último, refiriéndose a esos dichos, afirmó a The Guardian que en ese entonces no era consciente de que Sean y Scott percibían su comportamiento como acoso.

En palabras de Jason: “Cuando tenía miedo, me pavoneaba, sacaba el pecho y gritaba fuerte”.

Aseguró que sentía temor la mayor parte del tiempo y que a veces consideraban “graciosos” sus comentarios.

Sin embargo, reconoció: “Era mayor, físicamente más corpulento, así que si me paraba frente a estos chicos gritando, los más jóvenes se sentirían abrumados. Entiendo por qué se lo tomaron así”.

Sean agregó: “No hemos ocultado nada. No nos metimos en una habitación y fingimos que no había pasado nada. Somos conocidos por ser los cinco alborotadores, pero en realidad somos cinco almas sensibles . Hablamos muy abiertamente entre nosotros”.

Aún así, según Ritchie, parte de sus conflictos internos se dieron a conocer de manera exagerada.

“No nos peleábamos todos los días”, enfatizó, para luego agregar que sus tensiones se materializaban más en discusiones que en enfrentamientos físicos.

No obstante, Jason reconoció que una vez le dio “una patada en el trasero” a Ritchie y que luego se sintió “fatal” por lo que había hecho. Detalló que, junto a sus disculpas, le entregó un regalo como muestra de arrepentimiento.

“Ninguno de los cinco nos hemos parado a pegarnos ni a darnos un puñetazo. Eso es lo que me ha afectado a lo largo de los años, leer mucho de eso. Sí, había gente gritando. Scott y yo solíamos estar cara a cara, porque yo tenía mal carácter. Solíamos darnos cabezazos”, añadió a The Guardian.

Scott expresó en la entrevista: “Nunca le había dicho a nadie que me sentía intimidado”.

Y Ritchie sugirió: “Digámoslo así. Si metes a Jesús y Buda en una habitación y les das el horario que teníamos, te garantizo que se pelearían ”.

Los integrantes de Five —quienes en un momento rechazaron grabar éxitos como Baby One More Time antes que Britney Spears y una versión inicial de Bye Bye Bye, que más tarde impulsaría a NSYNC— dijeron sentirse preparados para volver a trabajar en conjunto.

“Esta vez sí estoy aquí. Antes me sentía abrumado. Tenía demasiadas emociones, demasiada estimulación y, simplemente, no podía procesarlo. Tenía 15 años”, precisó Sean.

Agregó que, durante la explosión de la boyband, no se percató de que sus compañeros también “estaban pasando por eso”.

“Sentía que era el único. El vínculo estaba ahí (entre nosotros), y el amor profundo, pero no la comunicación ”.

Scott sentenció: “Todo lo que siempre quise fue ser feliz en esta formación de Five”.

“Ya lo tengo y aún no hemos subido al escenario. Así que cuando hacemos un día de promoción, me emociona ver a los chicos”.

Hasta el momento, la reunión de los cinco integrantes no incluye hacer música nueva. Más bien, la atención está centrada en la gira .

Sin embargo, no descartaron que aquello pueda ocurrir en el futuro: “Nunca digas nunca”.