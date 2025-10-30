Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Si no tuviste tiempo de elegir un disfraz para este Halloween 2025, te invitaron recién a una fiesta o tu pedido de Shein se quedó atascado en aduanas y no llegará a tiempo, esta guia es para ti. Distintos periodistas de La Tercera seleccionaron sus mejores ideas disfraces, fáciles de hacer o adquirir, de último minuto.

Según un reciente análisis de Kantar Ibope Media, un 38% de los chilenos celebra esta festividad . Los adultos jóvenes y adolescentes (entre 15 a 34 años) son “los más entusiastas” en disfrazarse y festejar la Noche de Brujas.

Sin ir más lejos, y tomando en cuenta un presupuesto accesible, esta es la selección de 7 ideas de disfraces de Halloween simples y fáciles.

1. Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Después del éxito del Tiny Desk de 31 Minutos, muchos jóvenes y adultos han vuelto a recordar la felicidad que les traía cada episodio del noticiero de marionetas. Y entre los personajes más destacados, está Juan Carlos Bodoque.

Este conejo rojo será sin duda uno de los disfraces más populares de este año. Y es que es económico parecerse rápidamente a él.

Para este disfraz, necesitarás lo siguiente:

Una polera a rayas blanco y negro. Si no tienes una, puedes ir a tu outfits así que no quedará en tu ropero hasta el año siguiente). Si no tienes una, puedes ir a tu H&M más cercano y adquirirla por solo $4.990. (Además, es perfecta para usar en otrosasí que no quedará en tu ropero hasta el año siguiente). Cartulina roja. Para hacer las orejas, debes dibujarlas con un lápiz y cortarlas con una tijera. Cintillo. En En Jumbo o cualquier tienda de accesorios, como Todo Moda , puedes encontrar cintillos por módicos precios entre los $1.500 y $3.000. Pantalón o falda negra. Lo importante del disfraz está arriba de la cintura. Hacia abajo, puedes simplemente vestirte de negro con cualquier prenda que ya tengas en casa. Pintura amarilla. Si quieres darle el toque final, puedes comprar un delineador amarillo o pintura amarilla de rostro para hacerte una nariz.

2. Don Ramón de El Chavo del 8

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Si buscas un disfraz sencillo, cómico y reconocible por todos, deberías considerar a Don Ramón, del show mexicano El Chavo del 8.

El personaje interpretado por Ramón Valdés es un clásico de la cultura pop latinoamericana y, pese a deber 14 meses de renta al Señor Barriga, podrá ser la salvación para un disfraz simple de última hora.

Para poder verte igual a este personaje necesitarás:

Polera negra. Debería ser sencillo de conseguir en tu closet, pero en caso de no tener puedes comprar una en Debería ser sencillo de conseguir en tu closet, pero en caso de no tener puedes comprar una en H&M por $5.990. Pantalón de jeans. También debería ser una prenda fácil de tener, el personaje usaba tonalidades más oscuras, como la que tienen en También debería ser una prenda fácil de tener, el personaje usaba tonalidades más oscuras, como la que tienen en Fashion’s Park por $17.990. Gorro tipo pescador. Esta es debe ser la prenda más complicada por el color y la forma, pero una opción puede ser pedirlas por Esta es debe ser la prenda más complicada por el color y la forma, pero una opción puede ser pedirlas por Mercado Libre (ojo con la fecha de envío), en este caso, por $4.900 Bigote y patillas. Si no te crece el bigote y las patillas (o no tienes tiempo para dejarlos crecer), una solución puede ser pintarlo con un delineador, como este que tiene Si no te crece el bigote y las patillas (o no tienes tiempo para dejarlos crecer), una solución puede ser pintarlo con un delineador, como este que tiene Natura a $4.240.

3. Gata bajo la lluvia

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora. Foto: TikTok.

Y lloraré por ti. Si no hay tanto presupuesto —y a estas alturas, tampoco mucho tiempo—, los disfraces de animales pueden ser el mejor aliado. Un clásico infalible es disfrazarte de gato negro, que además de ser fácil de encontrar, está muy asociado a estas festividades.

Para este disfraz necesitarás lo siguiente:

Una polera negra. Para ir con el tema, que puedes ya tener en tu clóset. De no ser así, es algo que fácilmente puedes encontrar en el comercio. Para ir con el tema, que puedes ya tener en tu clóset. De no ser así, es algo que fácilmente puedes encontrar en el comercio. H&M por ejemplo, tiene a partir de $4.990. A esto le puedes sumar un pantalón o falda negra. Orejas y cola de gato. Si no quieres hacerlas, en Si no quieres hacerlas, en aCuenta puedes encontrar un set a $2.000 y Jumbo también tiene su versión a $1.990. Delineador negro. Un delineador negro es clave para hacer los rasgos felinos. Tutoriales hay varios, pero te dejamos Un delineador negro es clave para hacer los rasgos felinos. Tutoriales hay varios, pero te dejamos aquí un ejemplo.

Con esto estás listo para ir a pedir dulces o travesuras.

Pero si quieres darle un giro dramático y te gusta el DIY, te hacemos otra recomendación: una nube, para interpretar la icónica canción de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia. Ya tienes la base, sólo faltan algunos materiales y un pequeño tutorial.

Cartulinas. En Jumbo podrás encontrar 18 pliegos de distintos colores a $1.890. Con colores blanco, azul, celeste y gris podrás hacer una nube y gotas de lluvia.

Tijeras y adhesivos. También puede ser silicona, que también puedes encontrar en Jumbo, para pegar estos recortes.

Alambre. Este material será útil para sostener la nube y colgar las gotas. Luego puedes enrollarlo en tu cintillo de gato para mantener la “lluvia” sobre tu cabeza. Es un material que fácilmente podrás encontrar en tu casa o en ferreterías cercanas. En Lápiz López hay incluso de colores a $2.590.

Para tener la idea más clara, puedes ver este tutorial:

4 y 5: Kenita para la dama, Héctor Salamanca para el varón

Kenita Larraín:

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

“¡Esta imagen me va a perseguir por varias vidas!”, reconoció María Eugenia Larraín a La Cuarta sobre aquel día previo a Fiestas Patrias de 2005 en que apareció por la salida internacional del aeropuerto de Santiago en silla de ruedas, de anteojos oscuros, con magulladuras y una seriedad que acentuaba su vestimenta entera de negro.

Si quieres jugar a ganador en tu celebración de Halloween, esta es la opción. Un momento único e irrepetible de la cultura pop chilena que prácticamente todo chileno podría reconocer en un par de segundos .

Para este disfraz, necesitas lo siguiente:

Una silla de ruedas (elemento clave del disfraz). Lentes de sol. Grandes estilo años 2000. Peluca rubia (si no eres rubio/a) y ropa deportiva negra para el look aeropuerto.

La silla de ruedas es la base.

Para el look de pelo, la peluca es clave, rubia, muy larga y lisa. Luego, los lentes de sol ayudan cubriendo los rasgos de la cara y aportan el aura de divismo.

Para el atuendo, el estilo años 2000 incluye un buzo oscuro y chaqueta deportiva negra, aunque también se pueden usar jeans a la cadera y una polera básica ajustada.

Detalles que elevan el disfraz a otra categoría: cuello ortopédico de espuma y una pierna descubierta con magulladuras.

La actitud es de fragilidad para encarar un look accidentado, pero sin perder glamour.

Héctor Salamanca, Breaking Bad:

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Si te quedaste sin cuello ortopédico ni peluca rubia, este disfraz cuenta con la variación Héctor Salamanca, un popular villano de la serie Breaking Bad.

El Tío Salamanca es reconocible por su aspecto enfermo, su mirada intensa y, por supuesto, su campana sobre uno de los reposabrazos de la silla de ruedas.

Para este disfraz, necesitas lo siguiente:

Silla de ruedas (clave). Campana o timbre de escritorio (fundamental). Ropa de hospital como una bata o ropa de abuelo y una guayabera. Detalles que elevan el disfraz a otra categoría: tubo de oxígeno y una cánula nasal.

Lo más importante es pegar el timbre o campana de escritorio a una de las mangas de la silla de ruedas. Se puede hacer con cinta de doble cara o velcro a una pequeña tabla o un cartón rígido que puedas poner sobre el regazo o en el reposabrazos de la silla. La idea es que puedas golpearla con un solo dedo.

Para el atuendo usa una bata de hospital o pijama de abuelo con una camisa tipo guayabera encima. Para cubrir las piernas puedes usar una manta delgada y vieja.

La actitud es desafiante, de mirada intensa y molesta. Lo ideal es no hablar y comunicarse a través de la campanilla.

6. La Roca noventera

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Más allá del codazo del pueblo, sus campeonatos y películas, Dwayne La Roca Johnson ha trascendido en el tiempo con memes . Y uno de ellos es una foto del luchador antes de alcanzar la fama como campeón del pueblo.

Se trata de una imagen en donde el cotizado actor posa con un estilizado corte de cabello, vistiendo un beatle ajustado, jeans y un coqueto collar. La pose también es importante.

Para lograr este look, necesitas lo siguiente:

Peinado. Puedes dotar de volumen y lograr un estilo similar al de La Roca de forma natural o con alguna crema fijadora. Beatle. En las multitiendas puedes encontrar por solo $5.990 beatle en formato camiseta de color negro. Si quieres que sea un sweater, también están disponibles por $19.990. Jeans. Cualquier pantalón en tonos azules claros que tengas en tu casa sirve para caracterizarte como el campeón del pueblo Accesorios. El collar es clave. En Mercado Libre puedes encontrar por $4.990. También es necesario un reloj lo más notorio posible.

Ahora solo te falta buscar un mueble donde apoyarte y posar con tu mejor sonrisa.

7. Personajes de terror

Mientras algunos deciden rendir homenajes a carismáticos personajes de la cultura pop, otros prefieren inclinarse por disfraces más cercanos al terror y a esas historias que más de alguna vez nos dejaron una noche sin dormir.

Y si realmente no tuviste tiempo de ver un disfraz, una vieja confiable es comprar uno.

Frank & Mortis, una de las tiendas más conocidas del país en cuanto a productos relacionados a Halloween, ofrece una serie de elementos para que puedas armar tu disfraz.

Sustos que dan gusto: 6 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Dentro de su catálogo se pueden encontrar desde máscaras de Chucky y Vecna (el antagonista de Stranger Things) hasta disfraces de vampiros, brujas y guerreros, así como “sangre falsa” para añadir un toque de realismo y horror a tu tenida de Halloween.

La firma ofrece propuestas tanto para adultos como para niños, mientras que cuenta con distintas tiendas a lo largo de la capital. En todas sus tiendas, el horario de cierre es a las 20:30, un dato importante si tienes poco tiempo para adquirir tu disfraz.