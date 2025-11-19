BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cinco turistas extranjeros fallecieron en Torres del Paine tras quedar atrapados por una tormenta. Luego de una operación de rescate que se extendió por 24 horas, las autoridades iniciaron el proceso para evacuar los cuerpos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos Tendencias / La Tercera

    El rescate de los excursionistas que fueron afectados por erráticas condiciones meteorológicas en Torres del Paine terminó después de 24 horas intensas. Las autoridades estaban buscando a los siete turistas que continuaban desaparecidos en el parque, mientras hacían una ruta de trekking.

    Las labores de socorro fueron difíciles: poco antes, se registró un fuerte viento y nieve que cubrió el lugar de un momento a otro. Esta fue la razón por la que los excursionistas quedaron atrapados en un tramo del Parque Nacional Torres del Paine, sin poder refugiarse.

    En total, fallecieron cinco turistas, todos de nacionalidad extranjera.

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos Tendencias / La Tercera

    Quiénes eran los turistas que fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine

    Según el relato que manejan las autoridades, un grupo numeroso de turistas que estaban haciendo trekking en Torres del Paine fueron afectados repentinamente por una tormenta que provocó vientos fuertes de 193 kilómetros por hora y la caída de mucha nieve.

    A esto, se le suma que el terreno era de difícil acceso y riesgoso, incluso para el personal de emergencias.

    Tras una operación de rescate que duró casi un día, de los siete desaparecidos, encontraron a cuatro excursionistas con vida.

    José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional, confirmó a T13 que los cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine son:

    1. Cristina Calvillo Tovar (México).
    2. Julián García Pimentel (México).
    3. Victoria Bond (Reino Unido).
    4. Nadine Lichey (Alemania).
    5. Andreas Von Pein (Alemania).

    Una turista de nacionalidad coreana está siendo atendida en el Hospital de Puerto Natales, tras haber sido rescatada con hipotermia.

    Qué pasará ahora con las víctimas fallecidas en Torres del Paine

    La Fiscalía autorizó que puedan mover los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine. Así, podrán seguir el procedimiento necesario para evacuarlos, asistir a los familiares que se encuentran fuera del país y tramitar con los consulados respectivos.

    Este proceso comenzaría durante la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, si es que las condiciones meteorológicas lo permiten.

    En paralelo, las autoridades están “asegurando las zonas afectadas”.

    Lee también:

    Más sobre:Torres del PaineTuristasFallecidos Torres del PaineExtranjeros en Torres del PaineTormentaNieveVientoChileRegión de MagallanesRescate Torres del PaineRescateMuertos en Torres del PaineTrekkingParque Nacional Torres del PaineLista de fallecidos Torres del PaineCONAFLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Pardow no invoca cuestión previa y Cámara de Diputados discute fondo de acusación constitucional contra el exministro

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    “Él es el que tendrá que dar una opinión sobre eso”: Jara evita despejar si intervenciones de Boric contra Kast tuvieron efectos negativos

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos
    Negocios

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

    Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cómo “el poder de creer” influye en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, según la psicóloga María Paz Blanco

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras
    El Deportivo

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras

    La pregunta de la prensa rusa que descolocó a Nicolás Córdova tras el triunfo de la Roja ante Perú

    Dyango y el fútbol: “A Lamine Yamal le tienen una envidia tremenda y le han cogido mucha manía porque es moro”

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon
    Cultura y entretención

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon

    Un espectador ilustre: Noel Gallagher asiste al concierto de Billy Idol en el Movistar Arena

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina
    Mundo

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?