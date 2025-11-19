Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

El rescate de los excursionistas que fueron afectados por erráticas condiciones meteorológicas en Torres del Paine terminó después de 24 horas intensas. Las autoridades estaban buscando a los siete turistas que continuaban desaparecidos en el parque, mientras hacían una ruta de trekking.

Las labores de socorro fueron difíciles: poco antes, se registró un fuerte viento y nieve que cubrió el lugar de un momento a otro. Esta fue la razón por la que los excursionistas quedaron atrapados en un tramo del Parque Nacional Torres del Paine, sin poder refugiarse.

En total, fallecieron cinco turistas, todos de nacionalidad extranjera .

Quiénes eran los turistas que fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine

Según el relato que manejan las autoridades, un grupo numeroso de turistas que estaban haciendo trekking en Torres del Paine fueron afectados repentinamente por una tormenta que provocó vientos fuertes de 193 kilómetros por hora y la caída de mucha nieve.

A esto, se le suma que el terreno era de difícil acceso y riesgoso, incluso para el personal de emergencias.

Tras una operación de rescate que duró casi un día, de los siete desaparecidos, encontraron a cuatro excursionistas con vida.

José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional, confirmó a T13 que los cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine son:

Cristina Calvillo Tovar (México). Julián García Pimentel (México). Victoria Bond (Reino Unido). Nadine Lichey (Alemania). Andreas Von Pein (Alemania).

Una turista de nacionalidad coreana está siendo atendida en el Hospital de Puerto Natales, tras haber sido rescatada con hipotermia.

Qué pasará ahora con las víctimas fallecidas en Torres del Paine

La Fiscalía autorizó que puedan mover los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine . Así, podrán seguir el procedimiento necesario para evacuarlos, asistir a los familiares que se encuentran fuera del país y tramitar con los consulados respectivos.

Este proceso comenzaría durante la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, si es que las condiciones meteorológicas lo permiten.

En paralelo, las autoridades están “asegurando las zonas afectadas”.