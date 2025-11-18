BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Esto es lo que se conoce sobre el estado de los tres excursionistas afectados por las condiciones meteorológicas en Torres del Paine y el rescate que retoma su operación hoy, según informaron las autoridades.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    El pasado lunes, 17 de noviembre, las autoridades informaron sobre un trágico incidente ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes. Las fuertes condiciones meteorológicas de la jornada afectaron a tres excursionistas que realizaban el circuito “O” de trekking en el lugar.

    Según los datos que se conocen hasta ahora, se trataba de tres turistas que recorrían el sector de Los Perros del parque, cerca del Paso John Gardner, cuando el tiempo cambió repentinamente: comenzó un fuerte viento de más de 190 kilómetros por hora y hasta nevadas.

    En medio del caos, uno de los tres extranjeros falleció, una fue rescatada con hipotermia y fue llevada a urgencias, y la tercera persona continúa desaparecida.

    Esto es todo lo que se sabe sobre el caso, hasta ahora.

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué pasó con los tres turistas afectados en Torres del Paine

    Fue el mismo 17 de noviembre cuando las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de uno de los turistas que, después, se conoció que era de nacionalidad mexicana.

    En medio del rescate, encontraron con vida a la segunda, una turista coreana que está gravemente herida y hospitalizada en el Hospital de Puerto Natales.

    Ahora, las autoridades están buscando a la tercera turista, de nacionalidad británica, que sigue desaparecida.

    Según han informado distintos medios, la ruta de Torres del Paine en la que sucedió la tragedia es para senderistas experimentados y requiere una ardua preparación física, pues el terreno y el tiempo cambiante del sector suele ser riesgoso casi todo el tiempo.

    Dadas las condiciones meteorológicas, las autoridades tuvieron que suspender las labores de búsqueda el pasado lunes —pues se trata de un escenario riesgoso incluso para los rescatistas— sin embargo, anunciaron que este martes 18 a primera hora retomarían la operación.

    El rescate de los turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza continúan con el operativo de emergencia que activaron el pasado lunes.

    También ordenaron el cierre temporal de la ruta entre los campamentos Dickson y Paso para facilitar la búsqueda que retomaron este martes 18 por la mañana.

    Entre el equipo que continúa hoy con el rescate, se encuentran expertos en alta montaña del Ejército y Carabineros de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:Torres del PaineTuristasTuristas Torres del PaineTragedia en Torres del PaineRegión de MagallanesChileExcursionistasTuristas perdidos Torres del PaineRescateCONAFCarabinerosEjércitoCircuito O Torres del PaineTrekkingSenderismoLos PerrosPaso John GardnerTragediaTragedia ChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta

    Detienen a sospechoso de femicidio en Castro que habría intentado huir

    Alcaldesa Delfino (PS) apunta a “conversar” con votantes de Parisi de cara a la segunda vuelta

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por el amistoso en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta
    Chile

    Republicanos celebran salto en el Congreso y apuestan por campaña “en la calle” para atraer a votantes en la segunda vuelta

    Detienen a sospechoso de femicidio en Castro que habría intentado huir

    Alcaldesa Delfino (PS) apunta a “conversar” con votantes de Parisi de cara a la segunda vuelta

    El dólar sube en medio de señales de enfriamiento de la economía en Chile
    Negocios

    El dólar sube en medio de señales de enfriamiento de la economía en Chile

    El PIB de Chile se enfría en el tercer trimestre, pero la inversión registra su mayor alza en más de tres años

    El bitcoin quiebra una importante barrera y pierde todo lo ganado en 2025

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps
    Tendencias

    Reportan fallo en la nube que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    “Te voy a romper todo”: la grave amenaza de árbitro argentino a extécnico de la U tras polémica eliminación de Huracán
    El Deportivo

    “Te voy a romper todo”: la grave amenaza de árbitro argentino a extécnico de la U tras polémica eliminación de Huracán

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?