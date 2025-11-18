Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

El pasado lunes, 17 de noviembre, las autoridades informaron sobre un trágico incidente ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes. Las fuertes condiciones meteorológicas de la jornada afectaron a tres excursionistas que realizaban el circuito “O” de trekking en el lugar.

Según los datos que se conocen hasta ahora, se trataba de tres turistas que recorrían el sector de Los Perros del parque, cerca del Paso John Gardner, cuando el tiempo cambió repentinamente: comenzó un fuerte viento de más de 190 kilómetros por hora y hasta nevadas.

En medio del caos, uno de los tres extranjeros falleció, una fue rescatada con hipotermia y fue llevada a urgencias, y la tercera persona continúa desaparecida .

Esto es todo lo que se sabe sobre el caso, hasta ahora.

Qué pasó con los tres turistas afectados en Torres del Paine

Fue el mismo 17 de noviembre cuando las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de uno de los turistas que, después, se conoció que era de nacionalidad mexicana .

En medio del rescate, encontraron con vida a la segunda, una turista coreana que está gravemente herida y hospitalizada en el Hospital de Puerto Natales.

Ahora, las autoridades están buscando a la tercera turista, de nacionalidad británica , que sigue desaparecida.

Según han informado distintos medios, la ruta de Torres del Paine en la que sucedió la tragedia es para senderistas experimentados y requiere una ardua preparación física, pues el terreno y el tiempo cambiante del sector suele ser riesgoso casi todo el tiempo.

Dadas las condiciones meteorológicas, las autoridades tuvieron que suspender las labores de búsqueda el pasado lunes —pues se trata de un escenario riesgoso incluso para los rescatistas— sin embargo, anunciaron que este martes 18 a primera hora retomarían la operación.

El rescate de los turistas en Parque Nacional Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza continúan con el operativo de emergencia que activaron el pasado lunes.

También ordenaron el cierre temporal de la ruta entre los campamentos Dickson y Paso para facilitar la búsqueda que retomaron este martes 18 por la mañana.