Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

Continúa el rescate de los excursionistas que fueron afectados por un errático tiempo en el Parque Nacional Torres del Paine el pasado lunes, 17 de noviembre.

Las autoridades habían logrado identificar una víctima de nacionalidad mexicana fallecida, cuyo cuerpo todavía no ha sido rescatado, además de una mujer coreana con hipotermia que fue trasladada a urgencias.

También avisaron que había una ciudadana británica desaparecida.

No obstante, Guillermo Ruíz, delegado de Última Esperanza, le confirmó a T13 En Vivo que el panorama que enfrentan es peor de lo que se creía en un inicio.

Ruíz aumentó la cifra de desaparecidos y confirmó el fallecimiento de otra víctima.

En conversación con T13, Guillermo Ruíz, delegado de Última Esperanza, confirmó que esta mañana, una de los excursionistas que estaba siendo evacuada, falleció.

Así, aumentan a dos las víctimas mortales de la tragedia en Torres del Paine.

Se trata de una mujer de nacionalidad mexicana que “logró llegar hasta el refugio pero que, desgraciadamente falleció”.

Ruiz también confirmó un aumentó en la cifra de excursionistas que están desaparecidos: contrario a la versión inicial donde se hablaba de solo una persona que debía ser encontrada y rescatada, el delegado aseguró que hay siete personas que no han sido ubicadas todavía.

“Ayer (lunes) hablamos de una persona fallecida y una que estaba siendo evacuada, la persona que fue evacuada falleció. Hablamos de dos personas fallecidas y siete que todavía están en fase de ubicar y empadronar”.