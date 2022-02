Arauco tiene un (nuevo) sabor

En la ciudad de Arauco, región del Biobío, poco a poco comienzan a aparecer novedosos emprendimientos gastronómicos. Una heladería familiar en el barrio Pescadores; una nueva cafetería que ofrece, además de excelente café, riquísimas tortas artesanales, y una cervecería de meteórico crecimiento cuentan historias de esfuerzo en una zona en que el turismo es aún incipiente, a pesar de su gran belleza natural y sus sabrosos productos locales.

Sabor e identidad araucana

En 2013 y tras aprender de manera autodidacta el arte de la gelatería, Sebastián Tolosa comenzó a fabricar y vender helados a amigos y vecinos del barrio Pescadores en Arauco. En 2014 formalizó su empresa e implementó, gradualmente, una producción estable que incluye también conos y tulipas hechos a mano. “Todos quieren ser futbolistas o, en esta zona, trabajar en la Celulosa; nosotros decidimos hacer esta heladería y quedarnos en el barrio”, cuenta orgulloso.

Los sabores más populares de Sabor Raíz son maqui, murtilla y harina tostada. “Cuando decidí emprender no tenía dinero para sacar adelante todo de una, pero la gente que recolectaba fruta me decía ‘trata de hacer un heladito de esto y después de que lo vendas, me lo pagas’. Así empezamos así a trabajar y nos fue bien”, recuerda Tolosa sobre los comienzos.

Liderada por Sebastián Tolosa (izquierda) Sabor Raíz trabaja con productores de fruta local, a quienes paga por sobre el 10% del valor de mercado.

Hoy, Sabor Raíz se preocupa de pagar precios justos a sus recolectores de fruta -un 10% por sobre el mercado-; eso le da la ventaja de trabajar con productos locales y llenos de sabor. Al probar sus helados se nota: tienen el inconfundible saborcito de los alimentos hechos artesanalmente, con buenos ingredientes y en pequeñas cantidades. La carta va cambiando a diario, dependiendo de la temporada y la demanda. También cuentan con fabricación propia y diaria de churros, waffles, panqueques y sándwiches.

El personal, en tanto, es familiar: Uberlinda, la mamá de Sebastián, se encarga diariamente de la producción de conos y tulipas -cuya receta tardaron meses en desarrollar-; su sobrina atiende la caja, su hijo hace el delivery y su pareja ve la parte administrativa. En tanto, un querido vecino del barrio administra la otra sucursal, al lado del Estadio Municipal, camino a la playa. Producción local que genera riqueza local: lejos, el sabor más virtuoso de todos.

Fresia 371. Abre de martes a domingo, de 15:00 a 20:00 hrs. @saborraiz en Instagram. Pedidos al +56961738009.

Un impulso al turismo local

Situada a 6 km de Arauco, en el camino hacia Tubul, se encuentra la cafetería Panorámico, abierta en julio de 2021. El nombre no es casual: desde una amplia terraza se puede disfrutar de una vista verde y agreste de las vegas de enfrente, con la playa de Curaquilla al fondo. Sus dueños, Carolina Matamala y Héctor Pérez, llegaron desde Santiago a Arauco buscando una vida más tranquila, aprovechando que conocían la zona ya que ella es originalmente de la ciudad.

Buscando qué hacer dieron con la idea de un café. Carolina Matamala ya tenía experiencia con un catering de desayunos para empresas, que había quedado en pausa por la contingencia sanitaria. Héctor Pérez, en tanto, sigue trabajando semi presencialmente para la Universidad San Sebastián, aunque es parte activa del proyecto, aportando con sus conocimientos en Recursos Humanos.

“Para acá hay que venir: no es un café de paso”, aclara Carolina Matamala. Al principio asumieron que la gente iría por un café rápido, pero al ver que la mayoría quería sentarse y quedarse un buen rato, tuvieron que construir otra terraza, sumar más personal y acomodar los horarios. “En la pandemia, por los aforos, la gente se quedaba esperando en los autos afuera, lloviendo que se las pelaba”, recuerda.

“Le hemos puesto harto amor; yo creo que eso hace que los negocios funcionen”, reflexiona Carolina Matamala (segunda de izq. a der.).

En Panorámico ofrecen excelente café de la marca Musetti en varias preparaciones y además trabajan con siete proveedores locales de dulces y tortas. Todos son productos “de casa, hechos a mano”, encargados a pedido para la cafetería; “Trabajamos con gente súper buena onda, que sabes que no te van a fallar; te vas haciendo de amigos, sabes cómo trabajan. No es ir a la panadería a buscar una torta”, cuenta Matamala.

La selección va variando, aunque siempre hay alrededor de 12 opciones entre tortas de panqueque, de hojas y milhojas, cheesecakes de diferentes sabores y un kuchen alemán “con el sabor de la niñez”. El nuevo hit es la torta Panorámico, “con tres capas: de merengue, hoja y bizcocho de chocolate-nuez, con relleno de manjar, mermelada de frambuesa y mucha, pero mucha crema de moka”, tienta la dueña del local. Esta cronista asegura que la mezcla funciona -y mejor aún acompañada de un espresso-.

En Café Panorámico trabajan con siete proveedores locales de dulces y tortas. Todos son de casa, hechos a mano. Foto: Café Panorámico.

“Le hemos puesto harto amor; yo creo que eso hace que los negocios funcionen”, reflexiona Carolina Matamala; “Queremos ser un real aporte al desarrollo del turismo en Arauco”, agrega Héctor Pérez. Sin duda que con tal calidez y excelencia, ya lo son.

Ruta Arauco-Tubul km 5.2, Sector Curaquilla, Arauco. Abierto martes y jueves de 14 a 21 hrs; viernes y sábados de 14:00 a 22:00, domingos de 15:00 a 20:00 hrs. En Instagram, @cafe_panoramico

Un mercado local sediento

El ingeniero Pedro Rodríguez se reinventó con su cervecería Mapu Pangue tras quedar cesante luego de casi 30 años trabajando para la Celulosa Arauco. “Estaba buscando trabajo cuando estábamos en un asado familiar y mi hijo mayor llegó con cervezas artesanales de la zona de Chillán; las probamos y nos gustaron”, recuerda. Animados, trataron de encontrar cervezas artesanales en Arauco y no hallaron nada de factura local, ni siquiera de Concepción. “Ahí se me prendió la ampolleta”, cuenta Rodríguez. Comenzó a googlear y le apareció una publicidad sobre un curso de elaboración de cervezas que comenzaba al día siguiente, pero en Santiago. “Lo conversamos con mi señora, saqué mi pasaje esa noche y partí”.

Su primera producción fue de 150 litros, en septiembre de 2018, y ese primer verano fue de producción y crecimiento permanente. Luego vinieron las ferias artesanales y costumbristas, las botillerías y los restaurantes: “Se me hizo relativamente fácil posicionar la cerveza en el mercado local; como no había otra, a Mapu Pangue le fue bien”. Con un fondo Crece de Sercotec que se adjudicó, Pedro Rodríguez construyó una sala de elaboración nueva y mejoró la parte tecnológica de su sistema de producción.

Hoy Mapu Pangue produce entre 800 y 900 litros mensuales y distribuye de manera estable en buena parte de la provincia de Arauco, aparte de lo que vende en ferias y eventos. Sus estilos insignia, una pale ale, una stout y su American pale ale llamada Resiliencia-creada en pandemia- , se han ganado el amor de la ciudad, posicionando a la marca Mapu Pangue rápidamente como producto local. ¿La favorita de esta cronista? La APA Resiliencia: altamente refrescante, de final seco y amargor marcado, está para beberla de a litros este verano.

Mapu Pangue produce entre 800 y 900 litros mensuales y distribuye de manera estable en buena parte de la provincia de Arauco.

“Ha sido todo vertiginoso, todo rápido, siempre reinvirtiendo lo que estamos ganando; así vamos creciendo”, cuenta el productor. Los planes para este año incluyen ir más allá del río Laraquete, hacia Colcura, Playa Blanca, Lota, Coronel, “y si podemos entrar a Concepción, también”, agrega esperanzado. Es de esperar que las y los penquistas sepan apreciar las Mapu Pangue: es cerveza bien hecha y con identidad.

Venta directa en @cervezasmapupangue en Instagram o vía Whatsapp al +56987695809. Disponible en botillerías de la ciudad de Arauco, restaurante Jardín Marino (Arauco), restaurante Vista al Mar (Llico) y otros de la zona.