Telefonía móvil: el plan ideal para un emprendedor

Hoy la conectividad y comunicación a distancia entre trabajadores de una pyme se volvió esencial; por lo mismo, la oferta de planes móviles también se ha expandido con el fin de cubrir distintas necesidades. Actualmente los planes de servicios móviles van mucho más allá de ofrecer minutos para hablar por teléfono y un buen equipo. ¿En qué fijarse a la hora de contratar un plan si es que lo queremos para un uso laboral? Acá, a partir de sus propias experiencias, distintos emprendedores y emprendedoras dan las claves sobre lo que debiera proveer el servicio ideal.

1. Cobertura de la señal: importante especialmente en regiones

Puede parecer obvio, pero uno de los puntos importantes de los planes a contratar tienen que ver con el detalle de dónde, físicamente, van a tener mejor desempeño. Patricio Toledo, fundador de la línea de accesorios de cocina en madera Woodnic, explica que este es un dato primordial a considerar si se está buscando un plan de empresa en regiones. “En nuestro caso estamos en Villarrica, y para nosotros hay cosas más importantes que el precio o el tráfico. El tema de la cobertura de señal es clave”,

Actualmente aún hay sectores en Chile donde hay más o menos señal dependiendo del sector, y lo ideal es saber bien cuál va a servir más para mantenerse conectado con los compañeros de trabajo sin correr el peligro de pérdida de señal. Nicolás Cortés, fundador de la pyme de marketing táctico All In, coincide en que es un paso fundamental. “Antes que nada hay que averiguar cobertura por zona geográfica. Después viene el resto”, admite.

2. Cantidad de gigas: mínimo 200

Actualmente existen una infinidad de planes con minutos ilimitados, sin embargo, el contacto vía llamada telefónica se va haciendo cada vez menos presente y se prioriza la conexión a internet. Fabiola Martínez, fundadora de la tienda de artículos de papelería Pupilina, dice que, aunque depende mucho de la etapa en la que esté el emprendedor -ya que de esto dependerá la cantidad de internet que necesiten sus trabajadores- “hay que buscar los planes que tengan mejor precio con respecto a sus datos móviles, que es lo principal hoy”, comenta.

Dentro de esos planes destacarán los que puedan dar una cantidad de gigas al mes considerables para poder cubrir todas las necesidades de las pequeñas empresas, ya sea estar en contacto con sus compañeros de manera online o estar en línea para poder contestar mensajes o requerimientos de clientes. Los emprendedores coinciden en que lo ideal para partir, si se tiene una empresa pequeña, es 200 gigas por teléfono, aunque hoy existen planes que incluso ofrecen datos móviles ilimitados.

“Las compañías de telefonía ofrecen una gran variedad de planes, por lo que es importante identificar nuestro consumo: para qué necesitamos el plan. Entender si lo queremos para llamadas y contestar mails, o para editar y subir videos de forma online, es fundamental. Si el mayor uso del celular es por navegación en internet, un buen ejercicio es revisar el consumo de datos del mes anterior, lo que nos puede dar luces de la cantidad de gigas que necesitamos en un plan. Hoy existen muchos planes que ofrecen consumo de datos de forma ilimitada para ciertas aplicaciones. Por su parte, para las llamadas telefónicas, hoy existe una gran oferta de planes ilimitados, por lo que podría ser útil contar con un servicio así si se necesita realizar varias llamadas diarias”, señala Matías González, gerente de Claro Negocios.

3. Packs y herramientas útiles

Se ha vuelto muy importante tener un plan que no solo cubra los datos móviles y los minutos de una compañía, sino que tenga herramientas de trabajo y conectividad a través de diferentes suscripciones. Nicolás Cortés, de All, In explica que en su caso paga a través de una misma factura y básicamente en el mismo plan todo lo que es telefonía y además todo el proceso de digitalización de trabajo. “Viene con el servicio de Office 365 corporativo para mejorar el flujo de información”.

Un ejemplo de esto es el SmartWorking de Claro, con packs para empresas de todos tamaños que incluyen planes de banda ancha móvil más plan móvil, licencias de Office 365 corporativas, espacio en su servicio de Cloud y acceso a otras herramientas útiles.

4. Un buen servicio técnico y de posventa

Tener accesos a buenos servicios de postventa y técnico online que permita solucionar problemas rápidamente también es muy valorado por los emprendedores. A modo de ejemplo, Patricio Toledo, de Woodnic, cuenta que antes de la pandemia para solucionar problemas de facturación tenían que viajar de una ciudad a otra porque en ciertas sucursales de Villarrica no atendían solicitudes de empresas; por lo tanto, llama a tener ojo con este apartado. “Es importante al contratar un servicio con los soportes online o presenciales que te permitan hacer esa gestión de manera ágil”, dice.