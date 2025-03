Gaspar Rivas dice que no se arrepiente de polémicas: “Cuando nadie me provoca soy la persona más tranquila del mundo”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Rodrigo Álvarez, Gaspar Rivas (ex-PDG), quien quedará a cargo de la mesa de la Cámara de Diputados tras la renuncia de Karol Cariola, afirmó que "ha mantenido un perfil distinto" desde que llegó a la testera. "No he tenido ningún problema con ningún colega de ningún sector. He tratado de ser ecuánime, imparcial, mantener equilibrada la balanza y no caer en ningún tipo de provocación, me he restringido" porque "hay un nivel que hay que mantener". El parlamentario, además, expresó que no se arrepiente de las polémicas en las que se ha visto envuelto como legislador. "Por qué me tendría que arrepentir de haber reaccionado frente a personas que en determinadas situaciones me estuvieron 'toreando' hasta que me sacaron los choros del canasto", planteó, agregando que "cuando a mí nadie me provoca soy la persona más tranquila del mundo". Revisa en el video la entrevista.