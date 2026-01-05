A favor y en contra: las protestas afuera del Tribunal Federal de Nueva York donde formalizarán a Nicolás Maduro
Ciudadanos extranjeros se congregaron afuera del tribunal donde Nicolás Maduro será formalizado por narcoterrorismo y otros cargos, donde algunos solicitan la liberación mientras que otros expresaron su descontento por la protesta, generando un tenso ambiente.
Algunos de los presentes gritaron “Free Maduro”, acusando que Estados Unidos intervino en Venezuela por su interés en el petróleo, argumentando que se vulneró el derecho internacional.
Sin embargo, ciudadanos venezolanos presentes en el lugar arremetieron contra los protestantes.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.