Adolescente de 14 años sufre graves lesiones tras caída de árbol en medio de sistema frontal

El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el momento exacto en que una rama cedió del árbol y cayó directo en su cabeza.

Tras el accidente, Bomberos, Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para prestarle atención médica, y luego fue trasladado al Hospital de Lota.

El menor pasó por la unidad de urgencias y lograron estabilizarlo, por lo que se mantiene fuera de riesgo vital.