Adolescente de 14 años sufre graves lesiones tras caída de árbol en medio de sistema frontal
Producto de los fuertes vientos, un escolar fue impactado durante la tarde del martes por un árbol que cayó sobre su cabeza en la bajada Los Tilos de Lota.
El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el momento exacto en que una rama cedió del árbol y cayó directo en su cabeza.
Tras el accidente, Bomberos, Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para prestarle atención médica, y luego fue trasladado al Hospital de Lota.
El menor pasó por la unidad de urgencias y lograron estabilizarlo, por lo que se mantiene fuera de riesgo vital.
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