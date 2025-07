Delincuente llegó pidiendo agua: adulta mayor es engañada y sufre indignante asalto

El robo ocurrió el jueves pasado cerca de las 13.00 horas. La víctima identificada como Inés Mora, aseguró que “la señora vino y me tocó el timbre, yo fui a ver y me pidió un vaso con agua. Le di el agua y después fue y me dijo ‘pásame los anillos’.

Mora continuó su relato señalando que “yo no quería pasárselo y ella me tiró el dedo y me lo sacó. Era el compromiso de mi marido, y el de mi papá que me lo regaló él”.

El asalto ha generado indignación en la comuna de Lota y en redes sociales, por lo que personas habrían identificado a la asaltante como “La Gitana”, quien habitualmente asalta a adultos mayores.