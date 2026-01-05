¿Afectará a Kast su respaldo a la captura de Maduro?
La mayoría de los encuestados del último sondeo de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool- consideró la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales como la mejor noticia del 2025. En Desde la Redacción el director metodológico de Descifra, Miguel Zlosilo, analizó si el respaldo de Presidente electo a la captura de Nicolás Maduro podría cambiar su base de apoyo. El sociólogo, además, detalló los logros, errores y personajes clave del gobierno de Gabriel Boric.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.