Senapred declara alerta roja para la comuna de O’Higgins por crecida del río Mosco

La Unidad de Alerta Temprana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Aysén declaró la tarde de este jueves alerta roja para la comuna de O’Higgins debido a la crecida del río Mosco.

De acuerdo con la información proporcionada por el encargado comunal de emergencias de la Municipalidad de O’Higgins, se registra un socavamiento activo y destrucción parcial del pretil -estructura de contención- provisorio en la ribera norte del río.

Debido a esto se produjo la pérdida de la contención de su cauce, exponiendo el sector a la erosión acelerada e inundación, amenazando así a la infraestructura crítica, servicios básicos y conectividad local.

En su comunicado, Senapred también dio a conocer la existencia de otros sectores críticos en Villa O’Higgins, con una alta probabilidad de desbordes del río Mosco. Estos incluyen al puente Grosse, la planta eléctrica, la planta de tratamiento de aguas y zonas donde la cuenca del rio no presenta defensas.