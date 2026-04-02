Seremi de Salud alerta de robo de densímetro nuclear en La Cisterna: contiene material radiactivo en su interior

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó la tarde de este jueves del robo de un densímetro nuclear en La Cisterna, calificándolo de “un aparato peligroso” por contener material radioactivo.

En un comunicado oficial dado a conocer por redes sociales, el organismo detalló que el hurto del equipo de la marca Instrotek 3500 Explorer, número de serie 1038, se concretó en plena vía pública, a la altura del número 7890 de la calle Paulina.

⚠️ Atención por robo de densímetro nuclear en La Cisterna⚠️



Se informa robo de densímetro nuclear en @Muni_LaCisterna. Se trata de un aparato peligroso si es manipulado de manera incorrecta.



Ante información contacte a:

🔸Carabineros: 133

🔸PDI: 134

🔸Salud Responde: 6003607777 pic.twitter.com/bM69SGK5ZX — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) April 2, 2026

“Los densímetros nucleares no pueden ser manipulados por personas no capacitadas para ello. Si estos son abiertos o violentados puede quedar expuesto su material radioactivo, pudiendo lesionar temporalmente a quien lo manipule o esté en contacto con él” , informó la Seremi en su publicación.

Para luego afirmar que “su uso, transporte o mantenimiento, sin autorización de la Seremi de Salud RM, es sancionado”, y pedir que en caso de tener alguna información sobre el aparato se comuniquen con Carabineros (133), la PDI (134) o el servicio de Salud Responde (6003607777, opción 4).

El equipo es de la marca Instrotek 3500 Explorer y contiene material radiactivo. El hurto sucedió desde la vía pública, en la calle Paulina.

Según un comunicado del organismo, los densímetros nucleares no pueden ser utilizados por personas que no están capacitadas para ello.