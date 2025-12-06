Aguas Andinas y Colbún firman acuerdo para impulsar un futuro sostenible con energía 100% renovable.

Aguas Andinas, junto a sus filiales Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, es la empresa de servicios medioambientales más grande de Chile, responsable de gestionar el ciclo urbano del agua en la Región Metropolitana. Su labor abarca la captación, producción, transporte y distribución de agua potable, así como la recolección, tratamiento y gestión de aguas residuales, garantizando un servicio esencial para más de 2 millones de hogares, lo que equivale a cerca de 8 millones de personas. Con una cobertura del 100%, Aguas Andinas se moviliza por la excelencia, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, sometiéndose voluntariamente a certificaciones internacionales para asegurar los más altos estándares.

En línea con este compromiso, la compañía anunció la firma de un acuerdo estratégico con Colbún, una de las principales generadoras eléctricas de Chile.

Este convenio permitirá que todas sus instalaciones que hoy pueden ser clientes libres, tales como plantas de producción, extracción de pozos y sistemas de distribución, funcionen con energía 100% renovable Colbún a partir de 2026. El suministro, respaldado por la Certificación Internacional de Energías Renovables (I-REC), alcanzará 311 GWh anuales, lo que equivale a plantar casi 600 mil árboles o retirar de circulación más de 16 mil automóviles.

“En Aguas Andinas, la sostenibilidad es parte del ADN de nuestro quehacer. La adopción de energía 100% renovable en nuestras operaciones es un paso crucial para reducir nuestra huella de carbono y contribuir al bienestar de la comunidad. Estamos muy entusiasmados de ser socios estratégicos de Colbún”, comentó José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

“En Colbún creemos que la sostenibilidad es fundamental para el futuro y que nuestros clientes necesitan soluciones confiables y competitivas. Este acuerdo con Aguas Andinas es un reflejo de nuestra propuesta de valor diferenciadora: precios competitivos, respaldo de generación de energía en activos propios, acompañamiento experto y la flexibilidad para diseñar un contrato a la medida de cada cliente. Todo esto, sumado al compromiso y dedicación de nuestro equipo, nos convierte en un socio estratégico capaz de entregar energía renovable con garantías de confianza,” afirmó José Ignacio Escobar, CEO de Colbún.

Con esta alianza, ambas compañías refuerzan su propósito y compromiso con la carbono neutralidad al 2050 alineándose con los objetivos nacionales y globales para enfrentar el cambio climático.