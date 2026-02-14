Al estilo de Las Vegas: el Persa Víctor Manuel celebra bodas express con doble de Elvis

En la celebración del Día de los Enamorados, el Persa Víctor Manuel ubicado en Barrio Franklin, se transformó en una gran fiesta de bodas oficiadas por el doble de la leyenda del Rock and Roll, Elvis Presley.

El evento inició a las 11:30 horas en la Plaza Central del Persa Víctor Manuel y finalizará a las 17:00 horas. Durante la jornada el imitador del cantante estadounidense casa a las parejas que lleguen al lugar por orden de llegada.

“Buscamos que esta sea una experiencia entretenida y abierta para toda la familia, y también una forma distinta de celebrar el Día de San Valentín, alejándonos de los panoramas tradicionales y proponiendo algo lúdico, cercano y con identidad popular”, señaló Goya Hormazábal, directora general del Persa Víctor Manuel.