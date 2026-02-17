¡Alerta de ternura!: captan a un chungungo frotándose en una tabla de kayak en Concón
Un grupo de veraneantes fue sorprendido por un chungungo en Concón, en la región de Valparaíso.
La cuenta de @playalasconchitas compartió este hermoso registro que no tardó en viralizarse, el cual muestra a la nutria chilena frotándose encima del kayak.
Esta especie es una de las más pequeñas en el mundo, y habita en las costas del norte y centro de Chile, y su presencia en zonas urbanas es poco común.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.