    ¡Alerta de ternura!: pareja registró encuentro con un pudú en Chiloé

    La usuaria de Tik Tok @caarlaandrea_ compartió un tierno momento que vivió junto a su pareja, mientras recorría la isla de Chiloé se encontró con un pequeño pudú. En los registros se ve cómo la especie se acerca con confianza y permanece con ellos un rato. En estos casos, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), recomienda no tocar ni alimentar a animales silvestres y dar aviso inmediatamente a la entidad.

    Sebastián García
