All-American Halftime Show: Los detalles de la performance conservadora que compitió con Bad Bunny

Mientras el espectáculo del cantante puertorriqueño hizo historia en el Super Bowl 2026, un sector conservador de Estados Unidos intentó competirle en audiencia con su propio evento simultáneo: el “All-American Halftime Show”.

Motivado por las molestias del Partido Republicano y Donald Trump, el show trajo consigo “estrellas americanas” (como Kid Rock) y se centró en valores tradicionales y música country, siendo muy cuestionado por los medios de comunicación y hasta tachado de “ridículo”.

¿Realmente la performance conservadora compitió con Bad Bunny? Dale play para conocer todos los detalles.