All-American Halftime Show: Los detalles de la performance conservadora que compitió con Bad Bunny
La organización Turning Point USA, fundada por el difunto Charlie Kirk, tuvo un show en paralelo a la misma ora que el de la NFL, donde se presentó el "Conejo Malo".
Mientras el espectáculo del cantante puertorriqueño hizo historia en el Super Bowl 2026, un sector conservador de Estados Unidos intentó competirle en audiencia con su propio evento simultáneo: el “All-American Halftime Show”.
Motivado por las molestias del Partido Republicano y Donald Trump, el show trajo consigo “estrellas americanas” (como Kid Rock) y se centró en valores tradicionales y música country, siendo muy cuestionado por los medios de comunicación y hasta tachado de “ridículo”.
