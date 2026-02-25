Apagón del 25F: ¿Chile está preparado para otra emergencia eléctrica?

Tras meses de investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó a cinco empresas eléctricas y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, sumando una multa de más de $29 mil millones.

“No hay más líneas de transmisión a la fecha, la infraestructura sigue siendo lo mismo. Lo que cambian son los mecanismos de prevención (...) Eso es lo que va a permitir responder de mejor manera ante la ocurrencia de un apagón”, señaló el especialista Humberto Verdejo.

Por su parte, el académico Ricardo Álvarez se refirió a medidas a corto plazo. “Se debe fortalecer la fiscalización y las sanciones para asegurar un cumplimiento real y oportuno de la normativa”, afirmó.

