Apagón del 25F: ¿Chile está preparado para otra emergencia eléctrica?
A un año del Mega Apagón que afectó al 98% de la población del país y dejó en evidencias las fallas del Sistema Eléctrico Nacional, conversamos con los expertos, Humberto Verdejo, Doctor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y Ricardo Álvarez, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María para conocer si Chile se encuentra preparado para enfrentar otra emergencia eléctrica.
Tras meses de investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó a cinco empresas eléctricas y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, sumando una multa de más de $29 mil millones.
“No hay más líneas de transmisión a la fecha, la infraestructura sigue siendo lo mismo. Lo que cambian son los mecanismos de prevención (...) Eso es lo que va a permitir responder de mejor manera ante la ocurrencia de un apagón”, señaló el especialista Humberto Verdejo.
Por su parte, el académico Ricardo Álvarez se refirió a medidas a corto plazo. “Se debe fortalecer la fiscalización y las sanciones para asegurar un cumplimiento real y oportuno de la normativa”, afirmó.
