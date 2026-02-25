SUSCRÍBETE
    Apagón del 25F: ¿Chile está preparado para otra emergencia eléctrica?

    A un año del Mega Apagón que afectó al 98% de la población del país y dejó en evidencias las fallas del Sistema Eléctrico Nacional, conversamos con los expertos, Humberto Verdejo, Doctor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y Ricardo Álvarez, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María para conocer si Chile se encuentra preparado para enfrentar otra emergencia eléctrica.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Tras meses de investigación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó a cinco empresas eléctricas y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, sumando una multa de más de $29 mil millones.

    “No hay más líneas de transmisión a la fecha, la infraestructura sigue siendo lo mismo. Lo que cambian son los mecanismos de prevención (...) Eso es lo que va a permitir responder de mejor manera ante la ocurrencia de un apagón”, señaló el especialista Humberto Verdejo.

    Por su parte, el académico Ricardo Álvarez se refirió a medidas a corto plazo. “Se debe fortalecer la fiscalización y las sanciones para asegurar un cumplimiento real y oportuno de la normativa”, afirmó.

    Más detalles en el video.

    Más sobre:ApagónCorte de LuzServicio Eléctrico NacionalSECMultas#Explicativos

