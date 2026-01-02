Aranceles y tensiones geopolíticas: cómo Trump cambió el orden global en 2025
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, Jaime Abedrapo, director del Centro de Derecho y Sociedad de Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, explicó las formas en que Trump alteró el tablero en el año que acaba de terminar, desde los aranceles que impuso hasta su postura hostil con países tradicionalmente aliados de Estados Unidos. Todos los detalles en el video.
